عاجل.. وزيرة الصحة: مصر أول دولة في العالم تعالج مرضى كورونا منزليا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مبادرة الوصول إلى مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» المتواجدين في العزل المنزلي، ستبدأ من الأربعاء، والوزارة لديها الخرائط بعدد الأماكن التي بها إصابات كثيرة، وسيتم النزول في كل الأحياء والقرى والنجوع، «خلال أسبوعين فقط إن شاء الله هنكون مغطيين كل بقعة في مصر كلها».

وأضافت «زايد»، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر بهذا الأمر تُعد أول دولة في العالم تقوم بالوصول إلى مرضى عزل كورونا منزليًا، وستكون هذه المبادرة ضمن 100 مليون صحة والتي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، «دي لكل حالات كورونا العزل المنزلي سواء متسجلة في الوزارة أو لم تسجل أو تبع طبيب خاص أو واحد عمل لنفسه عزل».

وتابعت: «هنقيس للكل نسبة تشبع الأكسجين وهنطمن عليهم ونمشي، والحالات اللي إحنا ممكن نقلق عليها إنها تتعب فجأة، نسيب لها الجهاز اللي يقرأ نسبة الأكسجين ونأخذ منها أربع قراءات في اليوم، وهنوجه لو حصل أي نقص في الأكسجين عن ليفل معين هنتواصل معاه أو يروح مستشفى معينة».

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن هذا الأمر يُعد مجهودا كبيرا تقوم به الوزارة وتحاول الاستجابة للمستجدات على أرض الواقع حتى تمر مصر من أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بأقل الخسائر الممكنة.