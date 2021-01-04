"النقل": يمكن لمن لا يمتلكون سيارات الشراء من «معرض الإحلال» بدون قروض

قال سمير علام، نائب رئيس شعبة وسائل النقل في اتحاد الصناعات، إن هناك استفادة عامة للدولة والمواطن، من معرض إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالطاقة النظيفة، الذي تفقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مشيرا إلى أن استخدام الغاز شيء إيجابي، والمواطن سوف يستفيد بإعادة إحلال سيارته القديمة ولكن يجب أن يكون التقادم الخاص بها أكثر من 20 سنة، حيث سيحصل على مقدم للسيارة الجديدة كقرض، بالتنسيق مع البنوك، بفائدة قليلة حوالي 3%.

تكلفة وأسعار منخفضة

وأضاف «علام»، في مداخلة مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، الإثنين، أن هذا برنامج طموح تشارك فيه الدولة مع البنوك، وهناك لجان في الحكومة لتحديد أسعار السيارات، وإذا كانت السيارات بها جزء تصنيع محلي ستكون تكلفتها منخفضة، وبالتالي فإن المصنع سوف يعرض بأسعار منخفضة، مشيرا إلى أن كل المصانع المصرية التي تعمل في صناعة السيارات مشاركة في المعرض، ولا توجد أي شروط سوى شرط التقادم.

ولفت نائب رئيس شعبة وسائل النقل في اتحاد الصناعات، إلى أنه إذا كان هناك شخص يرغب في شراء سيارة جديدة، يمكنه الذهاب إلى المعرض والتعرف على السيارات المعروضة وإمكانياتها، ولكن الفرق بينه وبين صاحب السيارة المتقادمة أنه لن يحصل على القرض.

الدولة أيضا ستستفيد

وشدد على أن الدولة نفسها سوف تستفيد في مجال الحفاظ على البيئة، إضافة إلى تنشيط صناعة السيارات ما يعود بالنفع على الضرائب والصناعة نفسها.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد اليوم الإثنين، معرض إحلال السيارات المتقادمة، الذي شاركت فيه عدد من الوزارات، ومنها التجارة والصناعة، والبيئة، والداخلية، والبترول، والنقل، وأيضا عدد من الشركات الخاصة العاملة في مجال صناعة السيارات.