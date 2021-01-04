زايد: زيادة استخدام الأكسجين في البروتوكول قلل وفيات الموجة الثانية

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن المنظومة الإلكترونية لمتابعة إمداد الأكسجين للمستشفيات، جرى تدشينها بداية من أزمة انتشار فيروس كورونا، التي من خلالها يتم التوصل إلى أسرة الرعاية المركزة والتنفس الصناعي، وذلك في غرفة الأزمات بالوزارة التي جرى ربطها بغرف أزمات المحافظ، وكذا الوضع بالنسبة إلى أسرة العناية المتاحة والمشغولة أيضًا، التي تستخدم إمدادات الأكسجين، «هذه البيانات تُحدث كل 6 ساعات ويكتب تحتها تاريخ كل تحديث».

وأضافت «زايد» خلال تصريحات مع أحمد عبدالرازق، مراسل قناة «اكسترا نيوز»، «هذه المنظومة تُستخدم لتحديد أسرة الرعاية المركزة حتى لا تنتقل سيارة الإسعاف إلى المكان ويكون المكان الذي انتقلت إليه ليس في حاجة إلى أكسجين، كما جرى ربط منظومة الأكسجين بهذه المنظومة بحيث يجرى رصد المخزون كل 6 ساعات، وسنربط كل ذلك بالإمدادات والتوريدات وتدفقها لكي نرصد تأخر التوريدات من مختلف الشركات».

زودنا المتاح من الأكسجين إلى 600 ألف لتر

وتابعت، «كان متاحا 320 ألف لتر يوميا من الأكسجين، وزودنا هذا الرقم إلى 600 ألف لتر، ومن بينهم 70 ألف لتر نناور بها في المحافظات ونمد بهم أي مكان يعاني من نقص حتى لو كانت مستشفيات تابعة للقطاع الخاص».

الرئيس وجه بزيادة مخزون الأكسجين

وأردفت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بأن يصل المخزون الاستراتيجي من الأكسجين إلى 300 ألف لتر يوميًا، لكي نكون في مزيد من الأمان، واجتمعت مع صاحب شركة حديد بشاي، ووعد بأن يزود الإنتاج ليصل إلى 450 ألف لتر يوميًا خلال شهرين.

وأوضحت، أن زيادة استخدام الأكسجين يأتي نتيجة أن البروتوكول العلاجي المحدث يطلب هذه الزيادة، وهو السبب الأساسي في نقص وفيات الموجة الثانية من فيروس كورونا عن الموجة الأولى.