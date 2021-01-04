أجهزة الدولة تكثف تحركاتها لمواجهة "كورونا".. والأطباء يطالبون بالدعم

واصلت أجهزة الدولة تحركاتها لتنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بمواجهة ومنع انتشار فيروس «كورونا»، والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامة، والالتزام بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، ومنع التزاحم فى المولات التجارية وقاعات الأفراح أو العزاءات بعد قرار مجلس الوزراء بوقف العمل فى قاعات الأفراح ودور العزاء.

إغلاق "كارفور" الإسكندرية

وأغلقت أجهزة محافظة الإسكندرية مول كارفور بسبب التزاحم الشديد، وعدم الالتزام بالإجراءات الخاصة بمنع انتشار الفيروس، حيث قرر محافظ المدينة اللواء محمد الشريف إغلاق المول بمنطقة محرم بك، بعد التزاحم الشديد الذى شهده. وجاء القرار تفعيلاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من التداعيات المحتملة للفيروس، وتنفيذاً للتعليمات الصادرة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، فيما يتعلق بتطبيق الغرامات الفورية على المنشآت المخالفة مع الإغلاق لمدة أسبوع. وشُنت حملة مكبرة للتفتيش على مول «كارفور»، بمدخل الإسكندرية، بقيادة اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، يرافقه اللواء علاء يوسف، رئيس حى وسط، حيث تم خلال الحملة المرور والتفتيش على المحلات بالمول المذكور، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين مرتادى المول، إضافة إلى التفتيش على الرخص.

وأسفرت الحملة عن غلق عدد ٢١ منشأة مخالفة، عبارة عن هايبر ماركت كارفور، و٢٠ محلاً متنوعاً لبيع المجوهرات، والملابس، والأحذية، وأدوات التجميل وغيرها، إضافة إلى توقيع الغرامات المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وشددت الحملة على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل كل محل، فضلاً عن تطبيقها بمدخل المول، ومنع دخول المواطنين دون ارتداء الكمامات الواقية، وتوفير أجهزة لقياس الحرارة ومستلزمات لتطهير ولتعقيم الأيدى بمدخل المنشأة، واستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة، والتطهير بشكل منتظم مع وضع الإرشادات التوعوية، والتأكيد على ضرورة توفير سلات مهملات، والتخلص من النفايات بشكل آمن.

فضّ حفل زفاف في بني سويف

وفى بنى سويف قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا برئاسة المحاسب هانى جويلى، بفضّ حفل زفاف بإحدى قاعات الأفراح بمدينة ببا، وضبط صاحب القاعة بمعرفة مركز الشرطة، فى إطار مجابهة فيروس كورونا المستجد بناء على تعليمات مجلس الوزراء بمنع الأفراح فى القاعات المغلقة. ووجَّه الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، بسرعة فضّ حفل زفاف بإحدى قاعات الأفراح بمدينة ببا، بناء على شكوى، ومعاينة المكان واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات وصوراً لعزاء داخل مضيفة بقرية مشتهر بمركز طوخ بمحافظة القليوبية لمتوفى بكورونا، وسط حضور عدد من الأهالى لم يلتزم أغلبهم بالإجراءات الاحترازية. كما رصد رواد مواقع التواصل عزاء آخر فى عزبة القاضى بدائرة المركز، لم يتلزم أصحابه أيضاً بالقرارات وأصروا على إقامته أيضاً دون مراعاة للإجراءات الاحترازية.

وطالب المواطنون بضرورة تشديد الرقابة خاصة فى مركز طوخ بسبب تقاعس المسئولين عن مواجهة هذه الخروقات، حيث شهد المركز خرقاً للقرارات الجمعة الماضى بإقامة عزاء لزوجة أحد العمد بقرية العبادلة دون اتخاذ أية إجراءات وقائية، متسائلين: أين اللجان من تنفيذ القانون بعد أن تحولت مضايف العائلات إلى بديل للسرادقات؟ حيث يلجأ لها المواطنون لإقامة العزاء بالمخالفة حتى بعد أن تتم إزالة السرادق، مؤكدين أن الأمر سببه بعض المجاملات لبعض أصحاب النفوذ والعائلات الكبرى.

وفى القاهرة، قادت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حملة، أمس، بعدد من أحياء المحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بمشاركة رؤساء الأحياء والشرطة. وأسفرت عن مصادرة 1151 «شيشة» وتحرير عدد 106 مخالفات عدم ارتداء الكمامة، علاوة على غلق مراكز تعليمية. وأكدت «جيهان» استمرار إجراءات الغلق حيال أى منشأة تقوم بتنظيم أى احتفالية، إضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات ووقف أى فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين، مع التأكيد على قرار الالتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات.

الرقابة الإدارية تداهم "سناتر البحيرة"

وفى محافظة البحيرة شنت الرقابة الإدارية، أمس، حملة على مراكز الدروس الخصوصية فى دمنهور، أسفرت عن غلق وتشميع عدد 7 مراكز، بمناطق «أرض أدمون وشبرا وخلف حديقة الجمهورية وشارع المدرسة الفكرية». وتفقدت الحملة مراكز الدروس الخصوصية بمدينة شبراخيت وإيتاى البارود والرحمانية وكفر الدوار والدلنجات ومديرية التحرير، وتم غلق وتشميع عدد من مقرات وسناتر الدروس.

وفى المنوفية ناشدت نقابة الأطباء الفرعية، بالنيابة عن جميع أطباء مصر، المواطنين مواصلة دعمهم لجميع الأطقم الطبية الذين يعملون فى ظروف بالغة القسوة للقضاء على الوباء. وأضافت، فى بيان لها، أمس، أن «وفاة المصابين بالوباء، سواء لخطورة بعض الحالات أو لعدم توافر أماكن بالرعاية المركزة أو بسبب نقص بعض ضروريات العلاج، هى شىء خارج عن إرادة الأطباء ولا يجوز اتهامهم بالتقصير، فى الوقت الذى يعلم فيه الجميع أن الأطباء لم ولن يفقدوا الأمل فى الله وشفاء مرضاهم حتى فى أصعب الظروف وحتى اللحظات الأخيرة من أعمارهم أو أعمار مرضاهم وهذا ما عاهدوا الله وعاهدوكم عليه».

وفى دمياط، نظمت الوحدة المحلية بمدينة ميت أبوغالب برئاسة اللواء دكتور محمود ضياء الدين عيسى، رئيس المدينة، حملة لرش وتطهير منطقة «العنباية» بالتعاون مع شباب المجتمع المدنى.