عزل منزلي لنائب محافظ البحيرة والسكرتير العام: «اشتباه كورونا»

أكدت مصادر بديوان عام محافظة البحيرة، قبل قليل، أن الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، جرى عزلها في الاستراحة الخاصة بها، تحت الرعاية الطبية، بعد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا، في الوقت الذي جرى فيه عزل منزلي للمهندس حازم الأشموني، سكرتير عام محافظة البحيرة، عقب الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت المصادر أن نائب المحافظ جرى الكشف عليها بمعرفة الفريق الطبي المخصص لعلاج حالات كورونا، ونصحها الأطباء بعزل نفسها في الاستراحة، وتلقيها العلاج المقرر من وزارة الصحة.

كما تقرر عزل المهندس حازم الأشموني منزلياً، لحين تعافيه من المرض الذي شخصه الأطباء اشتباه بفيروس كورونا.

وجرت الأمور عادية داخل مبنى ديوان محافظة البحيرة، في الوقت الذي نفذت فيه الجهات المختصة تعقيم وتطهير المكاتب والمبني بالكامل.

وأفادت المصادر بأن المخالطين للنائب أو السكرتير العام لم يثبت إصابة أي منهم بفيروس كورونا إلى الآن.