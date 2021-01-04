أخصائي وبائيات في لندن: بريطانيا تسجل 50 ألف إصابة يوميا والوضع كارثي

قال عبد الكريم اقزيز، أخصائي علم الوبائيات، إن بريطانيا تشهد خلال الأيام الحالية حوالي 50 إصابة في اليوم، وهي أرقام كبيرة، والأعداد مرشحة للزيادة، والدولة تحاول استغلال قدراتها للحد من انتشار الفيروس، وتسعى الحكومة لتعزيز إجراءات الحجر الصحي، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني الإغلاق الكامل في بريطانيا، للتخفيف من انتشار الفيروس، وحماية المستشفيات من الانهيار الكامل.

خطة بريطانية لتلقيح المواطنين

وأضاف «اقزيز»، في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، الإثنين، أن بريطانيا تعمل على تلقيح المواطنين أيضا ووفقا للخطة، فإنها ستلقح اثنين مليون شخص كل أسبوع، وهذا أمر صعب، والشركات قد لا تستطيع تغطية الاحتياجات المحلية، وهي لديها خيارين، الأول: هو لقاح «فايزر»، والثاني هو لقاح «أسترازينكا»، وبحلول فصل الربيع ستكون بريطانيا قد لقحت نحو 40% من المواطنين.

قدرة الفيروس على الانتشار

وتابع أخصائي علم الوبائيات، أن التحور الجديد في الفيروس الذي أعلنت عنه المملكة المتحدة له دور كبير في زيادة الإصابات حيث هناك دراسات تشير إلى أنه أكثر سرعة في الانتشار بنسبة 56%، وأن كل شخص مصاب بالفيروس القديم ينقل العدوى إلى شخصين، ولكن بعد التحور الجديد الشخص المصاب يمكن أن ينقل العدوى إلى عدة أشخاص.

وتعاني العديد من دول العالم من انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وهناك انتشار سريع للفيروس الأمر الذي دفع المملكة المتحدة إلى الإغلاق الكامل، خاصة مع ظهور تحور جديد في الفيروس أثر على سرعة انتشاره.

وفي مصر، قررت الحكومة المصرية فرض غرامات على المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامات قيمتها 50 جنيها تدفع فوريا، وإذا لم تدفع فوريا تحال المخالفة إلى النيابة ويتم مضاعفة الغرامة.