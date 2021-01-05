رفع الإشغالات ومصادرة مكبرات الصوت في حملة بدمياط

شنت الوحدة المحلية بفارسكور، بالأمس، حملة نظافة صباحية ومسائية شملت مدينة فارسكور بشوارعها الرئيسية والداخلية وذلك لرفع مستوى النظافة العامة والظهور بالشكل الحضارى ـ كما قامت الوحدة بأعمال قص الحشائش وتقليم الأشجار، وذلك لارتقاء بالوسط البيئى هذا، وقد شهدت قرية حجاجة أعمال نظافة عامه شملت أرجاء القرية وذلك للنهوض بمستوى النظافة العامة بالقرية.

كما قامت قرية أولاد خلف بتجريف ونظافة طريق 6 بحيرة فارسكور _الغوابين بهدف رفع مستوى النظافة العامة هذا، وقامت الوحدة قرية كفر العرب بتجريف ونظافه طريق 5 حديث المطل على القرية وذلك للنهوض بمستوى النظافة العامة بالقرية والظهور بالشكل الجمالى اللائق.

وشهدت الوحدة المحلية بفارسكور اليوم حملة إشغالات ومكبرات صوت شملت أرجاء المدينة وتم التعامل مع المخالفين فى إطار القانون، كما قامت قرية شرباص برفع الإشغالات فى مدخل القرية لعودة الانضباط للشارع كما قامت قرية الغنيمية بحملة مكبرات صوت شملت أرجاء القرية وذلك لعودة الهدوء ومنع التلوث الضوضائى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

يأتي ذلك على توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتعليمات اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينة فارسكور برفع الإشغالات والتصدى للمخالفات والباعة الجائلين الذين يحملون مكبرات صوت.

وشنت الوحدة المحلية بفارسكور اليوم حملة إشغالات ومكبرات صوت شملت أرجاء المدينة وتم التعامل مع المخالفين فى إطار القانون، كما قامت قرية شرباص برفع الإشغالات فى مدخل القرية لعودة الانضباط للشارع حيث شنت الوحدة المحلية بقرية الغنيمية بحملة لضبط مكبرات صوت شملت أرجاء القرية وذلك لعودة الهدوء ومنع التلوث الضوضائى وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة ضد المخالفين.

وقامت الوحدة المحلية بفارسكور اليوم بأعمال تطهير وتنظيف بالوعات المطر، كما تم استبدال الأغطية المتهالكة بأغطية جديدة يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينه فارسكور، بالاهتمام ببالوعات المطر لمواجهة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة.