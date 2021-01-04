أستاذ قانون جنائي يكشف عقوبة مصور فيديو الحسينية: السجن المشدد

علق الدكتور مصططفي سعدواي، أستاذ القانون الجنائي، عن واقعة تصوير المرضى بمستشفى عزل الحسينية، إنه إذا تم تصوير مريض دون علمه، فإن العقوبة تكون السجن المشدد، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وهذا القانون موضوع منذ عام 2015، ويعد الشخص مشاركا لجماعة إرهابية.

وأضاف أن نص المادة أشار إلى أنه حتى لو الواقعة صحيحة فإن الحبس يجب أن يكون 6 شهور، والممرضة التي تم التقاط الصورة لها، ليس لها ذنب فهي كانت ترتاح، والذي صور الصورة سيواجه عقوبة السجن المشدد، لأنه نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.

مصور الفيديو مخطئ بكل المقياس

وأضاف أستاذ القانون الجنائي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى الأرضية والذي يقدمه بديلا عن الإعلامي وائل الإبراشي المصاب بفيروس كورونا، «الجميع يطالب بمعايير الحكم الرشيد، لذا فإن الشخص الذي صور الفيديو إذا انتمى لجماعة إرهابية تكون عقوبته السجن المشدد، خاصة أنه صور أشخاصا في غيبوبة تامة، وإذا كانت الواقعة صحيحة، فيجب حبس الشخص الذي صوره حتى إذا لم ينتمِ إلى جماعة إرهابية، لأنه اخترق حرمة الحياة الخاصة، كما أن الشخص الذي صوره ربما كان مصاب بفيروس كورونا، وسينقل الفيروس للأشخاص داخل المستشفى، والفيديو أوضح توفير الدولة ملابس للممرضين والأطباء تعمل على مجابهة فيروس كورونا المستجد، ولابد للنيابة العامة أن تكشف ملابسات الواقعة وربما يكون من الأشخاص الموجودين أشخاص منتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى إلى خراب مصر».

وظهر على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيسبوك» فيديو لمرضىى داخل مستشفى الحسينية في محافظة الشرقية يوضح وفاة 5 أشخاص في غرفة العناية المركزة وانهيار الممرضة المعالجة التي انتشرت صورتها على موقع التواصل الاجتماعي سريعا.