يوسف الحسيني عن تحويل السيارات للغاز: «عشان تتجوز وتظبط حياتك»

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن استخدام الغاز الطبيعي سيوفر استيراد 3 ملايين طن بنزين في مصر، الذي انخفض إلى 1.5 مليون طن، والخطوة ستعمل على «توفير مال لصالحي أصرف منه على أطفالي وأجهز منه البنات»، فضلا عن توفير الأموال التي تصرفها الدولة ليتم استخدامها في المنفعة العامة في الطرق والكباري والمدارس والترع والأعمدة الكهربائية وتركيب محطات الصرف الصحي.

وأضاف الحسيني، خلال تقديمه برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى الأرضية، الذي يقدمه بديلا عن الإعلامي وائل الإبراشي المصاب بفيروس كورونا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لتوفير الخدمات إلى المواطنين بسعر مناسب، ويجب على المواطنين أن يساعده على ذلك، «شوفنا التطوير ده على الطريق الدائري مثلا اللي بنوسع فيه الحارات وده هيوفر البنزين وهيقلل فرص الحوادث، وكلنا بنشوف إن النجاح محتاج مجهود جماعي، وكل مواطن عليه يفهم إنه ضمن فريق العمل المكون من الرئيس والحكومة والمواطنين.. أنا مثلا بشتغل مذيع بفهمك وأفند الخبر عشان تفهمه، وتحويل السيارات بالغاز هيوفر ليك فلوس عشان تتجوز وتظبط حياتك وأنا أنصحك حول، والنهارده شركة إكسون موبيل خدت حق امتياز التنقيب عن حقل غاز جديد، ودي ثروة المواطن وفلوسه، وكل ده هيصب في صالح المواطن وهيبقى في تصنيع وزراعة هي دي الحدوتة».

وتابع، «وارد إن يكون في تقصير واللي يخطئ لازم يتحاسب، بس أكيد في حد برضه قاعد بيخوف الناس ويرعبهم وعاوز شرر ونار، وهم الإخوان، دول أحط جماعة بشرية عرفها التاريخ، ولو بتعرف إنجليزي كويس أو فرنساوي اقرأ عن الإخوان أو اقرأ عن باحثين عرب أو كتاب إنجليز كتبوا رأيهم في تنظيم الإخوان، وأنا عملت فيلم قبل كده عن التنظيم وسافرت ساعتها لندن وفي تسريب إن الإخوان متورطة في سكب البنزين على النار في مستشفى الحسينية في الشرقية عارفين قصة التسريب ولا نقول».