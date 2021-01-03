إصلاح خط الغاز الرئيسي بالواسطى بعد توقف 15 ساعة

أعلنت محافظة بني سويف، منذ قليل، الانتهاء من أعمال إصلاح التسريب المحدود الذي حدث، اليوم الأحد، بخط الغاز الرئيسي «7 بار»، بمنطقة المفارق نهاية شارع طراد النيل بمدينة الواسطى، الذي كان قد حدث بسبب تآكل بفتحة اللحام حرف «T» بالخط، ولم يسفر عنه أية أضرار بشرية أو مادية.

وأشارت المحافظة إلى الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة، التي بدأت في الساعة السابعة صباح اليوم، واستمرت حتى الساعة العاشرة مساء، وتم استئناف تقديم الخدمة بصورة منتظمة ومستقرة وعاد الوضع بالمنطقة لطبيعته بعد انتهاء الفنيين بشركة الغاز من أعمال الإصلاح، فيما تتم حاليا أعمال ردم وتسوية مكان الأعمال بالمنطقة التي شهدت التسريب ورد الشئ لأصله.

كان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فور علمه بالمشكلة، قد كلف رئيس المدينة بسرعة التوجه للتعامل مع المشكلة، بصحبة مسؤولي الجهات المختصة من شركة الغاز والكهرباء والحماية المدينة والمرور والشرطة، التي قامت باتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاحتواء الموقف، حيث تم عمل كردون تأمين بمحيط منطقة التسريب، وإخلاء بعض المنازل المقابلة للموقع، وفصل التيار الكهربائي، وعمل تهدئة للخط بتخفيض قوة الضخ، حتى تم غلق الخط بشكل مؤقت، لتبدأ بعدها أعمال الإصلاح بمعرفة فنيي شركة الغاز والتي انتهت منذ قليل.

وسيطر فنيو شركة الغاز في بني سويف، على تسريب في ماسورة عمومية بطاقة 7 بار، بمنطقة طراد النيل في مدينة الواسطى شمال المحافظة، وإصلاح العطل، بالتعاون مع قوات الحماية المدينة بمديرية الأمن والوحدة المحلية.وتسبب تسريب في خط عمومي للغاز بمنطقة طراد النيل بمدينة الواسطى شمال بني سويف، في حالة من الذعر لدى الأهالي، قبل أن تنتقل قوات الحماية المدنية وشركة الغاز إلى موقع التسريب ويتم فرض كردون أمني وغلق المحبس العمومي.

وفوجئ أهالي منطقة طراد النيل بمدينة الواسطى، برائحة غاز وانبعاثها من ماسورة الخط العمومي الرئيسي «7 بار» بشارع طراد النيل، بالقرب من مفارق الزاوية، ما تسبب لهم في حالة من الذعر والخوف، قبل أن يتم إخطار الوحدة المحلية وطوارئ الغاز ومركز الشرطة.