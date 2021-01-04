رئيس شركة كارجاس: لا يمكن استخدام الغاز في موتور كفاءته أقل من 70%

قال المهندس ناصر أمين، رئيس شركة كارجاس، إن هناك تنسيق بين جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركة لتسهيل تحويل سيارات المواطنين إلى الغاز أو تغيير سياراتهم القديمة إلى سيارات جديدة من خلال سنة إلى 4 سنوات بفوائد قليلة، مضيفا أن الحديث عن تأثير الغاز الطبيعي بالسلب على موتور الكهرباء أمر عار من الصحة خاصة أن دول العالم الأول تنتج سيارات تعمل بالغاز وهي تخاف على سمعتها فإذا كان الأمر سيئا لن يستخدموه أبدا، لافتا إلى أن جميع المحركات يمكن استخدام الغاز فيها بشرط أن تكون كفاءته أكثر من 70%.

تغيير عمل السيارات التي تستخدم السولار

وأضاف رئيس شركة كارجاس، خلال استضافته في برنامج مال وأعمال المذاع عل فضائية extra news، أن شركة كارجاس هي أول شركة في المنطقة العربية والشرق الأوسط لتحويل السيارات إلى الغاز وتم تحويل السيارات التي تعمل بالسولار إلى العمل بالغاز أيضا رغم صعوبة هذا الأمر وكان ذلك عل يد فريق متخصص وتمت التجربة على سيارات النقل الجماعي وسيارات الميكروباص التابعة للشركة وتم قياس كفاءة المحركات بعد عام وتم التنبيه إلى أنها تعمل بشكل أفضل في الوقت الحالي وحاليا يتم تحويل أتوبيسات الشركات الخاصة للعمل بالغاز.

مواصفات أنبوبة الغاز

وتابع: "نوقع اتفاقيات مع شركات تجميع السيارات في مصر لإنتاح محركات تعمل بالغاز بحيث لا يجب الانتظار إلى أن تتحول إل الغاز، واسطوانة الغاز آمنة فهو قليل الاشتعال ويتم دمج الغازليكون بعيد عن الاشتعال وهذا الغاز حتى إذا حدث تسريب فإنه ينتهي سريعا، كما أن هناك سيارات حدثت فيها حوادث لكن اسطوانات الغاز نفسها لم تصب بأذى وهذه الاسطوانة مصنعة وفقا لشهادة الإيزو العالمية".