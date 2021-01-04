نائب محافظ القاهرة تتابع الإجراءات الاحترازية في كارفور المعادي

قامت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنويية، بجولة مفاجئة بكارفور المعادى وبعض المولات بنطاق احياء المنطقة الجنوبية للتأكد من تنفيذ القرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتفقدت نائب المحافظ بحضور اللواء ايهاب عرفة مدير إدارة شرطة المرافق بالقاهرة، واللواء احمد جودة رئيس حى البساتين، مول كارفور المعادي وسيتي سنتر للتأكد من التزام المحال والمواطنين بارتداء الكمامات واتباع الإجراءات الاحترازية.

واشارت نائب المحافظ إلى زيادة الوعى و الالتزام لدى المواطنين بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والحفاظ علي التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم .

واكدت أن تلك الجولات مستمرة لمتابعة تطبيق القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا فى اجتماعها الأسبوع الماضي واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات ووقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين.

و شددت نائب المحافظ علي أهمية متابعة رؤساء الاحياء بنطاق المنطقةالجنوبية لقرار الإلتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق مع القيادات الشرطية والجهات المعنية وتطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأكدت على انه سوف يتم الاستمرار فى تطبيق الغرامات الفورية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة العليا لادارة أزمة فيروس كورونا علي غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم إلالتزام بإرتداء الكمامات الطبية ، وستحصل منهم غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً وفي حالة الإمتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

واكدت على انه سوف يتم التعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لمخالفة القرارات وسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .