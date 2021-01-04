عمرو أديب: طائرات قطر يُمكنها الآن دخول أجواء السعودية والإمارات والبحرين

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه منذ نصف ساعة بالتحديد، دخلت أول طائرة قطرية إلى أجواء المملكة العربية السعودية لأول مرة منذ عام 2017، وهذا الأمر حدث بعد أن أعلنت دولة الكويت، على لسان وزير خارجيتها، بالوصول إلى اتفاق بين الرياض والدوحة، لفتح الحدود الجوية والبحرية والبرية، وأن هناك اتصالات مكثفة من قبل الأمير الكويتي من أجل «لم الشمل وبدء صفحة جديدة مشرقة».

فتح الأجواء الجوية بين السعودية وقطر جاءت بناء على اقتراح أمير الكويت

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامجه «الحكاية»، الذي يُعرض على شاشة «mbc مصر»، أن فتح الأجواء البحرية والجوية والبرية بين المملكة العربية السعودية وقطر جاء بناء على اقتراح من الأمير نواف الأحمد الأمير الكويتي، وتمت موافقة كل من السعودية وقطر، اعتبارًا من مساء اليوم، كما ستقام غدا القمة الخليجية في مدينة العلا السعودية للحديث عن المصالحة الخليجية المصرية.

وأوضح الإعلامي، أن هناك تطورات سريعة للغاية حدثت في الساعات الأخيرة ولكن للأسف المعلومات عنها قليلة للغاية، موضحًا أن الطائرات القطرية الآن يمكنها الدخول في الأجواء الإماراتية والبحرينية أيضًا وهذا ما ذكرته وكالات أنباء عالمية، فهذه الدول ستسمح أيضًا بمرور طائرات قطرية في أجوائها، مؤكدا أن وكالات عالمية ذكرت ذلك.

ليس هناك اتفاق شامل كامل حتى اللحظة الحالية

وتابع: «إحنا لحد الآن لا نتحدث عن اتفاق كبير أو اتفاق شامل، وحتى الآن هو أن الواضح من المعلومات الرسمية بأن هناك اتجاه منذ فترة للمصالحة الخليجية المصرية، فكانت الإمارات والبحرين والسعودية لديها مشكلة مع قطر، مثل مصر أيضًا، لذلك حاولت دولة الكويت العمل على لم الشمل العربي».