مشادة بين عمرو أديب ورئيس المستلزمات الطبية بسبب سعر أنبوبة الأكسجين

علق الدكتور محمد إسماعيل، رئيس غرفة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، على واقعة ما حدث في العناية المركزة بمستشفى الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية، ووفاة 4 من مرضى وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» قائلا إنه لا يوجد مشكلة في توليد الأكسجين، وقد يكون هناك خطأ في «سيستم» بالمستشفى أو خطأ إداري في ملء الخزانات.

30 شركة كبرى لتوليد الغازات

وأضاف «إسماعيل»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه يوجد في مصر 30 شركة كبرى لتوليد الغازات بصفة عامة، وليس الأكسجين فقط، ويتم استيراد هذه الأنابيب من الصين، ويتم ملؤها ووضع بها منظم، ولا بد من أخذها تحت إشراف طبي، لأن زيادة أو نقصان نسبة الأكسجين قد تكون ضارة على الرئة، وللأسف بعض الناس التي بدأت في شرائها «بيقولوا خليها في البيت احتياطي».

المجتمع يفتقد لثقافة التعامل مع كورونا

وأشار إلى أن المجتمع يفتقد ثقافة التعامل مع فيروس كورونا، حيث ينادي الجميع بضرورة ارتداء الكمامة، ولكن يجب ارتداؤها في أماكن الزحام، بينما يمكن خلعها في مكان لا يوجد به زحام، نظرا لأنه عند ارتدائها يتم استخراج ثاني أكسيد الكربون ثم يعاد الشخص تنفس ثاني أكسيد الكربون من جديد كشهيق.

رئيس الشعبة: قوة العرض والطلب سبب زيادة سعر الأنبوبة

ودخل الإعلامي عمرو أديب في جدل مع رئيس الشعبة حول سعر أنبوبة الأكسجين، حيث قال الأخير إن سعرها كان 2800 وحاليا تتراوح ما بين 3600 لـ4000 جنيه، فقاطعه "أديب" قائلا: "بـ4000 جنيه زايدة 1500 جنيه"، فرد عليه رئيس الشعبة: "لأ كدة مش 1500 بس عموما حصل فيها زيادة، قوة العرض والطلب لازم هتخلق زيادة".

"أديب": حرام 1500 زيادة في سعر الأنبوبة

فقاطعه من جديد "أديب" قائلا: "يا فندم دي زايدة 1500 جنيه، عرض وطلب إيه!؟"، فأجاب عليه رئيس الشعبة: "الماسك كان بكام؟ مش وصل لـ10 جنيه؟ النهاردة بـ2 جنيه، أنت خلقت طلب من لا شيء"، فرد عليه الإعلامي قائلا: "الماسك أرخص من تمنه أول لما نزل دلوقتي، يا فندم ده مش عرض وطلب ده جشع وحرام 1500 جنيه زيادة في الأنبوبة".

"أديب": الأنبوبة بتطلع للحبايب بس

وواصل الجانبان جدلهما حول الأسعار، حيث قال رئيس الشعبة "الجشع موجود منذ بدأ الخليقة"، فرد عليه "أديب" منفعلا عليه: "جشع إيه! دي جريمة قتل، أنت عارف أن فيه ناس محتاجة الأنابيب دي في البيت، 1500 جنيه زيادة في الأنبوبة في 10 أيام في 20 يوم؟، ومش موجودة، بتطلع للحبايب بس".

500 محل لبيع الأنابيب في قصر العيني

من جانبه قال رئيس الشعبة: "الأنبوبة كانت بـ2800 جنيه ولو حطينا معاها 450 جنيه منظم، تبقى 3250، والنهاردة بقولك من 3600 لـ4000 جنيه، وبتطلع لكله ولا الحبايب ولا الكلام دة كله، محلات قصر العيني عندك 500 محل وشبرا 200 محل والعباسية 200 محل، وسعرها بيزيد عشان التداول".