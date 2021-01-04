طبيب عن مستشفيات العزل: بنشوف حاجات الناس متعرفهاش

قال شريف عبد العال، أستاذ بكلية الطب في جامعة القاهرة، إن «الأطباء يعرفون ويرون بعض الأمور بشأن فيروس كورونا المستجد لا يعملها المواطن العادي، ومنها أن بعض الذين دخلوا العناية المركز مخرجوش من الإهمال بتاعهم، أو من اللي حواليهم.. والبعض مش بيلبس الماسك نوعا من الإهمال، والفيروس يصيب الجميع، وناس كتير بتخش مبتخرجش».

الناس يموتون ولا أحد يستطيع فعل شيء

وأضاف «عبدالعال»، في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، الإثنين، «بنشوف الناس بتموت ببطء ومبنقدرش نعمل حاجة.. بتبقى عينيها في عينينا ومنقدرش نعمل حاجة.. ومن هنا جات الرسالة بتاعتي للناس إنهم ياخدوا بالهم.. وحتة القماشة دي اللي ممكن يلبسها ممكن تساعده وتحمي كل اللي حواليه».

تحذير من الحفلات والتجمعات

وتابع الأستاذ بكلية الطب في جامعة القاهرة: «الحفلات مازالت موجودة، والناس لا يشعرون بالفجاعة اللي إحنا فيها، وإحنا دلوقتي كل واحد سمع عن حد في عيلته جاله كورونا.. والفيسبوك أصبح صفحة وفيات.. ولو بعد ده كله مفيش وعي كافي ده مصيبة.. والإهمال هو الفيروس اللي أصابنا.. اللي بنسمعه دلوقتي عن الإصابات أكتر بكتير.. والخوف بقى زيادة.. وكل يوم في زيادة في الحالات.. والناس كلها بتجري على الأدوية».

ووجه رسالة إلى جميع المواطنين ناشدهم فيها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وقال «متخافش على نفسك خاف على حبايبك.. لو أنت شايف نفسك إنك كويس فوالدك ووالدتك مش كدة، ولو حد اتصاب إنت اللي هتشيل الذنب ده، ولو سمحتوا الموضوع ده يجب أن تهتموا به».

يذكر أن الحكومة المصرية فرضت غرامة فورية على المخالفين لقرار ارتداء الكمامات، قيمتها 50 جنيها، تفرض في المنشآت العامة والمصالح الحكومية.