وزيرة الصحة تحدد الأطقم الطبية التي ستمر على مرضى كورونا في المنزل

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن عدد الحالات المخالطة لمصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» خلال عام 2020 بلغت 1.7 مليون حالة، وتم متابعة 250 ألف حالة سواء باتصالات هاتفية أو بزيارات ميدانية، فهناك في مصر 5400 وحدة صحية أو مركز طبي، وتلك الوحدات هي من نفذت مبادرات صحة المراة وكذلك مبادرة «100 مليون صحة»، وهؤلاء الأشخاص من يقوموا بالمرور على المصابين بكورونا في العزل المنزلي في المبادرة الجديدة.

وأضافت «زايد»، خلال مؤتمر صحفي، «اللي شاركوا في مبادرة 100 مليون صحة ولفوا على المنازل وعملوا قوافل هما دول اللي هينزلوا يمروا على مصابي كورونا في العزل المنزلي ومعاهم التابلت والأدوات الشخصية والأدوات التعقيمية، أي حد هيروح الوحدة الصحية التابعة ليه هيقولهم عندي حالة مصابة بكورونا عزل منزلي سيتم التوجه لمنزله وسيتم متابعة الحالة وقياس نسبة تشبع الجسم بالأكسجين».

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن الوزارة فضلت التواصل مباشرة مع مرضى العزل المنزلي بدلا من التواصل هاتفيًا، ولا أحد يقلق على الفرق الطبية فستكون متخذه كافة الإجراءات الاحتياطية لحماية الفرق الطبية، «إحنا هانقيس بس نسبة تشبع الأكسجين في جسم المريض، طول ما أنا شايفه التشبع كويس هبقى مطمئنة عليه طالما مش عنده أعراض حادة أو مفيش درجة حرارة أو أعراض تنفسية مرتفعة».

وأوضحت أنه إذا كانت هناك حالات جيدة من مصابي كورونا، ولكنهم من كبار السن أو أصحاب أمراض مزمنة وهناك قلق عليهم من تدهور الحالات بشكل مفاجئ هم من سيتم ترك لديهم أدوات التشخيص الذي يقيس نسبة الأكسجين في الجسم، حيث سيظهر الجهاز نسبة الأكسجين في جسمه وعلى أساس ذلك سيزيدنا اطمئنانا إذا كانت النسبة جيدة أما إذا كانت منخفضة سيتم توجيهه للذهاب لإحدى المستشفيات.