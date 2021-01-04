وزيرة الصحة: حالات كورونا تصلنا متأخرة بسبب العلاج في المنزل

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن المبادرات الرئاسية التي تصل إلى المواطنين في أماكنهم من الأشياء التي جعلت مصر مختلفة في إدارة أزمة فيروس كورونا، لأنها حسنت صحة المواطنين على مدى العامين الماضيين، لافتة إلى أن فريق مبادرة «100 مليون صحة» الذي عمل في مبادرة الأمراض المزمنة يتابع حالات العزل المنزلي ويجرى منح أدوية العزل المنزلي سواء في الوحدات الصحية البالغ عددها 5400 وحدة أو المسشتفيات أو خلال القوافل العلاجية المنتشرة.

حالات كورونا كثيرة تصلنا متأخرة بسبب العلاج في المنزل

وأضافت «زايد» خلال تصريحات مع أحمد عبدالرازق مراسل قناة «إكسترا نيوز»: «نتابع حالات العزل المنزلي تلفونيًا، وأي تطور في الحالات نوجّه صاحبها إلى التوجه للمستشفى، وفي الفترة الأخيرة لاحظنا أن حالات كثيرة تفضل –مثلما يحدث في دول العالم- البقاء في المنزل على أن يزورها طبيب خاص، و100% من هذه الحالات التي تزورنا في المستشفيات تكون حرجة».

وتابعت وزيرة الصحة: «بداية من يوم الأربعاء المقبل هنعمل 3 حاجات والتدشين تدريجي، عملنا طلبيات لجهاز يقيس نسبة تشبع الأكسجين في الدم وستبدأ التوريدات من الغد، واللي هيجي هنشتغل به فورًا وخلال أسبوعين سنغطي مصر كلها».

وأوضحت: «سنبدأ من المحافظات الأكثر تعرضًا للإصابات محافظات، مدن، وأحياء، كما أن شباب مبادرة 100 مليون صحة سيزورون البيوت التي بها حالات عزل منزلي وسيجرى قياس تشبع الأكسجين في دمائهم، وهذا النموذج سيكون مصاحبا لقافلة علاجية، موضحة بأنه لدينا 800 سيارة قوافل ستنتشر في الأماكن التي بها إصابات، كما أن بها أدوية».

وفي مؤتمر صحفي لها قبل قليل، قالت وزيرة الصحة، إن مبادرة الوصول إلى مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» الموجودين في العزل المنزلي، ستبدأ بداية من بعد غد الأربعاء، مشددة على أن الوزارة تمتلك الخرائط بعدد الأماكن التي بها إصابات كثيرة، إذ ستنزل الأجهزة المختصة في كل الأحياء والقرى والنجوع، حيث سيجرى تغطية مصر كلها خلال أسبوعين.