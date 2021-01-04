هاني شنودة: منير هينزل أغنية لي في ألبومه الجديد.. وعمرو دياب ابني

قال الموسيقار هاني شنودة، إننا كنا نسجل أغاني ونجهزها للفنانة نجاة وكانت تسجل الأغنية لكن هناك أغاني كثيرة لم تظهر للنور وعددهم 6 أغاني ويوجد أغنية لها قصة معلقة وهي أغنية "عطشان أنا ياحنينة" من كلمات الشاعر سيد حجاب وقد غنتها بشكل رائع وطلبت أن تطبع على كاسيت حتى تسمعها في المنزل وتركت شريط الكاست في السيارة ثم فوجئت اليوم التالي بسرقة الشريط والكاسيت من السيارة وتم تنزيل الأغنية في شركة إنتاج مصرية من دون علم أحد.

وأضاف شنودة خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على فضائية الأولى الأرضية ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، قولتلها أنا لو اديتها لحد تاني هقولك بعدين دي أغنيتك وقومت محامي راح الشركة المنتجة لاقاها منتجة في تركيا سافر قالوله شارينها من كازاخستان وقالوله بعدين في أوزباكستان والأغنية خدت لفة كبيرة والفنانة نجاة صرفت نظر عن الأغنية ودي عندي بكلماتها ولحنها بس طبعا مش بصوت نجاة وكنا منفذينها في استديو طارق الكاشف في المعادي لكنها لسه عندي وبفكر يوم من الأيام أروح شركة ويعملوا مسابقة لحد يغنيها لو هي مش عاوزه تغنيها.

وأضاف هاني شنودة عندنا أصوات هائلة ويوجد مي فاروق وريهام عبد الحكيم ويمكن يوم من الأيام أعرض عليهم يسجلوا الأغنية، الأغاني حظوظ والدنيا حظوظ يمكن مكتوبة لحد تاني.

وتابع : "حكايات الـ 6 أغاني أنها من كلمات شعراء متنوعين مثل عبد الرحيم منصور وكبار الشعراء مثل أمل دنقل والأبنودي، والأغاني دي مطلعتش عشان الزمن تغير ولما تجيب شريط دلوقتي هنشغله على إيه، وكل الاستديوهات قلبت ديجيتال، مش عارفين ازاي نحول الأغاني دي من قديمة إلى جديدة بس ده بره مصر مش دلوقتي".

محمد منير وعمرو دياب ولادي

وأردف "كان في أغنية لعبد الرحيم منصور بتقول طلع الربيع والتقى بالقمر عجبتها أوي وهي عندها حس عالي بالكلمة وأغنية بنتولد لمحمد منير كانت بتتعمل لنجاة بس قالت مش هغني أقول بنتولد عريانين وكلمات الأغنية بتوصف قصة البشر والأغنية فيها عمق شديد جدا فقالت لأ فاتصرفنا في الأغنية وغناها منير، والأغاني حظوظ بعملها معرفش رايحة لمين، ونجاة كانت بتكلمني أن حد قالها متغنيش الأغاني دي بعدما غنيتي فصحى وأنا عشان عارف قيمتها بقولها خالص وكمال الطويل قالها أنتي مجنونة يا نجاة عشان متنزلهمش يلا نزليهم، ده أغنية بعشق البحر نزلت بعد 6 سنين والتردد دايما صفة الكبار أوي زي عبد الوهاب ونجاة وغيرهم، وأنا نازلي قريب أغنية الفرق ما بيني وبين ولدي هينزلها محمد منير بتوزيع جديد في ألبومه الجديد، ومنير ده ابني وعمرو دياب ده ابني وعمر فتحي الله يرحمه وأنا لما عبد الرحيم منصور مات جزء مني مات".