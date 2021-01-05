خيري رمضان عن فتح الحدود السعودية- القطرية: مصر لم تبدأ عداوة مع أحد

علق الإعلامي خيري رمضان، على إعلان وزير الخارجية الكويتي التوصل إلى اتفاق حول فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية بين المملكة العربية السعودية وقطر، حيث ذكر أن مثل هذه الأمور يفتح الحديث عن الآمال العربية لحل الأزمات والمشكلات، «كل دولة تعرف حدودها فين وحدود الدول الأخرى، ومصر دائما حريصة على السلام والأداء المحترم».

مصر لم تُهن أي دولة أو خرجت بتصريح مهين ضد أحد

وأضاف رمضان، خلال تقديمه برنامج «حديث القاهرة»، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، أن الدولة الرسمية المصرية لم تخرج يوما في تصريح مهين أو نتحدث في شأن دولة أخرى، «احنا دائما كنا الطرف المعتدى عليه ويتم تشتيته، ومصر عمرها ما بدأت عداوة ولم تدخل في شأن دولة أخرى».

مصر ليست ضد المصالحة مع قطر

وأشار الإعلامي، إلى أن مصر ليست ضد المصالحة مع قطر، كما أن مصر لا تبدأ أبدًا بالعداوة، «إحنا أكثر الناس حرصا على الدول العربية، والبادرة طيبة النهاردة، وإحنا كمصر نبحث عن تنميتنا وفتح الحدود بادرة لحل المشاكل».

خيري رمضان يكشف تفاصيل عمل جديد يجسد نجيب محفوظ

وفي الشأن المحلي، تحدث رمضان، عن عقد جلسات تجمع بين النجم الكبير أحمد حلمي والكاتب عبد الرحيم كمال لتجسيد شخصية الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، مفيدا بأنه حصل على المعلومة من مصادر خاصة وأن الفنان أحمد حلمي يبحث ويقرأ منذ فترة عن هذا الموضوع، موضحًا أن ظهور العمل ده خطوة مهمة جدا.

وتابع: «أحمد حلمى رايح سكة تانية وهو فنان موهوب وبقاله فترة بيقرأ، لسه مش عارفين شخصية نجيب محفوظ هتبقى فيلم ولا مسلسل ولكن اختيار هذه الشخصية خطوة ستشجع نجوم كتير أننا نجسد شخصيات رموزنا اللى كانت لها قيمة كبيرة»، واعدا بمزيد من التفاصيل الفترة القادمة.