غلق 7 طرق بسبب الشبورة أهمها «مصر- الإسماعيلية» والعين السخنة

شهدت الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 5 يناير 2021، شبورة كثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية، ما أجبر السلطات الأمنية على إغلاق عدد من الطرق الصحراوية والزراعية حرصًا على حياة المواطنين ولعدم وقوع حوادث على هذه الطرق.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الشبورة المائية الكثيفة ستتصدر المشهد من حيث الأجواء الخاصة بحالة الطقس، وأنّ الشبورة المائية الكثيفة تظهر عادة في فترات الليل وتزداد كثافتها بعد الفجر وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحا، وبعد ذلك تبدأ الرؤية تتحسن تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس بشكل مباشر.

«الوطن» ترصد لكم الطرق التي قررت السلطات الأمنية إغلاقها حتى الآن:

1-غلق طريق أسوان الزراعي من بني سويف والمنيا وأسيوط.

2-غلق طريق الشرقي القديم من بني سويف والمنيا وأسيوط.

3-غلق طريق الكريمات.

4-غلق طريق الشيخ فضل المتجه لرأس غارب

5-غلق طريق الإسماعيلية- بورسعيد ومحور 30 يونيو.

6-غلق طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي عند محطة تحصيل الرسوم.

7-غلق طريق العين السخنة.

وشهد عدد من الطرق في الساعات الأولى من مساء اليوم الاثنين انتشار الشبورة وصلت إلى حالة الضباب فيما تم إغلاق عدد من الطرق السريعة والمهمة بعد تسبب الشبورة في انعدام الرؤية نهائياً.

وناشد ضباط الإدارة العامة المواطنين لعدم التحرك على الطريق نهائيًا حتى انتهاء الشبورة لعدم وقوع حوادث مرورية.

وأعلنت مصادر أمنية أنه لن يتم فتح الطرق أمام حركة المواطنين إلا بعد انتهاء الشبورة وإمكانية رؤية الطريق بشكل واضح لعدم تكرار الحوادث، وذلك حرصًا على حياة المواطنين، وذلك بعد وقوع عدد من الحوادث ببعض الطرق الصحراوية لعدم تمكن السائقين من رؤية الطريق لانتشار الضباب الكثيف.