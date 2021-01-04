الأرصاد: الشبورة الكثيفة ستتصدر المشهد حتى نهاية الأسبوع

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الشبورة المائية الكثيفة ستتصدر المشهد من حيث الأجواء الخاصة بحالة الطقس، وأنّ الاستقرار في الأحوال الجوية مستمر حتى نهاية الأسبوع، ودرجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية خلال فترات النهار، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح.

شبورة مائية حتى التاسعة صباحا

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عاصي، في برنامج «صباحك مصري»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر 2»، أنّ الشبورة المائية الكثيفة تظهر عادة في فترات الليل وتزداد كثافتها بعد الفجر وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحا، وبعد ذلك تبدأ الرؤية تتحسن تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس بشكل مباشر.

ضرورة القيادة بهدوء أثناء تكون الشبورة المائية

ووجّه نصيحة للمواطنين بالقيادة بهدوء شديد على الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية، والطرق الجديدة والمؤدية لسواحلنا الشمالية، فكل هذه الأماكن معرضة لتكون الشبورة الكثيفة، ومن تضطره الظروف للخروج مبكرا، عليه الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات، لكن بقدر الإمكان نحاول أن جعل المشاوير بعد الساعة التاسعة صباحا.

حركة الملاحة البحرية مهيئة للصيد

وتابع أنّ الرؤية الأفقية منخفضة بشكل كبير على البحرين المتوسط والأحمر، لكن بالنسبة لارتفاع الأمواج فالأمور مستقرة تماما، وهناك هدوء تام في سرعات الرياح، لذلك البحرين مهيئين لعمليات الصيد والملاحة، مشيرا إلى صدور تحذيرات خاصة بحركة الملاحة الجوية، وتعليق حركة الطيران خلال الساعات الأولى من الصباح لمدة ساعة أو ساعتين.