«الداخلية» تصطحب سيارات أكسجين معطلة بسبب الشبورة وتوصلها للمستشفيات

في استجابة فورية وسريعة، اصطحبت أجهزة وزارة الداخلية عددا من السيارات الخاصة بنقل أسطوانات الأكسجين لعدد من المستشفيات بالقاهرة عقب تعثرها من الوصول بسبب الشبورة، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل والذى يأتى ضمن أولوياته الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال توفير المناخ الآمن لعمل الأطقم الطبية وتأمين خطوط سير المستلزمات الطبية وضمان وصولها فى الوقت المناسب بالمستشفيات وأماكن العلاج على مستوى الجمهورية.

وتبلغ لقسم شرطة الصالحية بمديرية أمن الشرقية من مالك ومدير مصنع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية - كائن بدائرة القسم بوجود 4 سيارات نقل محملة بكميات كبيرة من إسطوانات الأكسجين والمقرر توجهها لعدد من المستشفيات بالقاهرة، ونظراً لسوء الأحوال الجوية والشبورة المائية لم تتمكن السيارات من التحرك.

على الفور انتقلت قوات من أجهزة وزارة الداخلية المعنية لمرافقة السيارات المذكورة واصطحابها وتوصيلها بحمولتها للمستشفيات الكائنة بنطاق محافظة القاهرة.

وشهدت الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 5 يناير 2021، شبورة كثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية، ما أجبر السلطات الأمنية على إغلاق عدد من الطرق الصحراوية والزراعية حرصًا على حياة المواطنين ولعدم وقوع حوادث على هذه الطرق.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الشبورة المائية الكثيفة ستتصدر المشهد من حيث الأجواء الخاصة بحالة الطقس، وأنّ الشبورة المائية الكثيفة تظهر عادة في فترات الليل وتزداد كثافتها بعد الفجر وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحا، وبعد ذلك تبدأ الرؤية تتحسن تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس بشكل مباشر.

وناشد ضباط الإدارة العامة المواطنين لعدم التحرك على الطريق نهائيًا حتى انتهاء الشبورة لعدم وقوع حوادث مرورية.

وأعلنت مصادر أمنية أنه لن يتم فتح الطرق أمام حركة المواطنين إلا بعد انتهاء الشبورة وإمكانية رؤية الطريق بشكل واضح لعدم تكرار الحوادث، وذلك حرصًا على حياة المواطنين، وذلك بعد وقوع عدد من الحوادث ببعض الطرق الصحراوية لعدم تمكن السائقين من رؤية الطريق لانتشار الضباب الكثيف.

وقررت السلطات الأمنية غلق طريق أسوان الزراعي من بني سويف والمنيا وأسيوط وطريق الشرقي القديم من بني سويف والمنيا وأسيوط وطريق الكريمات وطريق الشيخ فضل المتجه لرأس غارب وغلق طريق الإسماعيلية- بورسعيد ومحور 30 يونيو وغلق طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي عند محطة تحصيل الرسوم وغلق طريق العين السخنة وطريق مصر الإسكندرية وطريق العلمين وذلك بسبب الانتشار الكثيف للشبورة المائية والتي وصلت لحد الضباب.