عاجل.. تعرف على خريطة الطرق المغلقة والمفتوحة بسبب الشبورة

شهدت الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 5 يناير 2021، شبورة كثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية، ما أجبر السلطات الأمنية على إغلاق عدد من الطرق الصحراوية والزراعية حرصًا على حياة المواطنين ولعدم وقوع حوادث على هذه الطرق.

وقررت السلطات الأمنية غلق الطريق القديم والطريق الجديد من كمين عيون موسى حتى كمين أبو صويرة بمحافظة جنوب سيناء.

كما قررت السلطات الأمنية غلق طريق الفيوم أمام حركة السيارات لوجود شبورة، وغلق طريق أسيوط أمام حركة المرور وغلق طريق الفيوم.

بينما قررت السلطات فتح طريق الإسماعيلية حتى الكيلو 86 بعد تحسن في الرؤية وقررت أيضًا فتح طريق العين السخنة.

وأعلنت السلطات الأمنية إغلاق طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة المائية.

كما تم إغلاق طريق العلمين الصحراوي بسبب الشبورة أيضًا.

وقررت السلطات الأمنية أيضًا غلق طريق أسوان الزراعي من بني سويف والمنيا وأسيوط وطريق الشرقي القديم من بني سويف والمنيا وأسيوط وطريق الكريمات وطريق الشيخ فضل المتجه لرأس غارب وغلق طريق الإسماعيلية- بورسعيد ومحور 30 يونيو وغلق طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي عند محطة تحصيل الرسوم.

وكانت السلطات الأمنية قررت إغلاق طريق العين السخنة وذلك بسبب الانتشار الكثيف للشبورة المائية والتي وصلت لحد الضباب قبلما تقرر فتحه بعد تحسن الرؤية.

وشهد عدد من الطرق في الساعات الأولى من مساء أمس الاثنين انتشار الشبورة وصلت إلى حالة الضباب فيما تم إغلاق عدد من الطرق السريعة والمهمة بعد تسبب الشبورة في انعدام الرؤية نهائياً.

وناشد ضباط الإدارة العامة المواطنين لعدم التحرك على الطريق نهائيًا حتى انتهاء الشبورة لعدم وقوع حوادث مرورية.

وأعلنت مصادر أمنية أنه لن يتم فتح الطرق أمام حركة المواطنين إلا بعد انتهاء الشبورة وإمكانية رؤية الطريق بشكل واضح لعدم تكرار الحوادث، وذلك حرصًا على حياة المواطنين، وذلك بعد وقوع عدد من الحوادث ببعض الطرق الصحراوية لعدم تمكن السائقين من رؤية الطريق لانتشار الضباب الكثيف.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الشبورة المائية الكثيفة ستتصدر المشهد من حيث الأجواء الخاصة بحالة الطقس، وأنّ الشبورة المائية الكثيفة تظهر عادة في فترات الليل وتزداد كثافتها بعد الفجر وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحا، مشيرًا في تصريحات تلفزيونية إلى أن الرؤية تتحسن تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس.