الشبورة تحيط بمنازل بورسعيد وإغلاق طريق «الإسماعيلية» ومحور «30 يونيو»

التقط أهالى بورسعيد صورا للشبورة المائية التى انتشرت داخل المدينة وأحاطت المنزل وحجبت الناس من النزول والحركة، وتعجب أهالي المحافظة على صفحات التواصل الاجتماعي من كثافتها، مؤكدين أنها لأول مرة تحدث بهذه الكثافة داخل المدينة وتعالت العبارات «اطلعوا بصوا من البلكونات هتشوفوا العجب».

من جانب آخر، أعلنت إدارة مرور بورسعيد برئاسة اللواء محمد بصلة، إغلاق طريق الخروج من بورسعيد إلى الإسماعيلية وكذلك طريق محور 30 يونيو لليوم الرابع على التوالى نظرا لوجود شبورة مائية كثيفة وانعدام الروية على الطريق وحرصا على سلامة المواطنين أثناء السفر وذلك حتى انتهاء الشبورة المائية حيث انتشرت الحملات المرورية على جانبى طريقي بورسعيد- الإسماعيلية ومحور 30 يونيو.

وأهابت إدارة مرور بورسعيد بقائدي السيارات القادمين إلى محافظة بورسعيد من المحافظات الأخرى بضرورة توخي الحذر وعدم السرعة.

يذكر أن بورسعيد قد شهدت على مدار الأيام الأخيرة طقسا معتدلا ومن المحتمل أن يتغير الطقس مائلا للبرودة خلال نوة عيد الميلاد من الغد مصاحبة لسقوط الأمطار، وطالب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، رؤساء الأحياء والتنفيذين بالمحافظة باستمرار تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار على مستوى بورسعيد وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها، وتوفير سيارات شفط مياه الأمطار فى حالة سقوطها.

كما شدد اللواء عادل الغضبان على رؤساء الأحياء بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة التفاعل مع شكواهم، كما وجَّه بمتابعة كافة المشروعات الخدمية والتنموية في نطاق كل حي.

من جانب آخر أعلن مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد إغلاق الميناء فى حالة عدم استقرار الطقس، وأوضح أن مراكب الصيد ستدخل عصر اليوم إلى رصيف الميناء، وحذر الصيادين من ممارسة الصيد في هذه الأجواء، خاصة الصيد الفردى أو المراكب الصغيرة لما يشكله من خطورة على حياتهم، مشيرا إلى ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط إلى ما بين 2 إلى 4 أمتار، كما بلغت سرعة الرياح 22 كيلومتراً في الساعة.