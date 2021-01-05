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نقل 17 مصابا في حادث «صحراوي أسوان» للمستشفى الجامعي

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عبد الله مشالي
06:18 ص | الثلاثاء 05 يناير 2021
مستشفى أسوان الجامعي

مستشفى أسوان الجامعي

نقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف أسوان، منذ قليل، 17 مصابا في حادث تصادم أتوبيس بشاحنة كبيرة بالطريق الصحراوي الغربي «أسوان- القاهرة» أمام قرية بنبان التابعة لمركز دراو بأسوان، إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم وغالبية المصابين بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وكانت محافظة أسوان شهدت حادثين كبيرين خلال الأسبوع الماضي لقي خلاله 24 شخصاً مصرعهم، حيث شهد الطريق الصحراوي الغربي «أسوان – القاهرة» أمام كوبري فارس حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل، ما أدى لمصرع 12 شخصاً غالبيتهم من مركز إدفو بأسوان، كما شهد الطريق الصحراوي بالمدق الجبلي بمنطقة العلاقي جنوب محافظة أسوان حادث تصادم سيارتين ربع نقل تعمل بمجال «الدهابة» ما أدى إلى مصرع 12 شخصاً من مركزي دراو وإدفو بأسوان ومركز إسنا بالأقصر.

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