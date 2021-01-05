مصرع شخصين في حادث السير على «صحراوي أسوان»

قالت مصادر لـ«الوطن»، إن شخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم أتوبيس بشاحنة كبيرة بالطريق الصحراوي الغربي «أسوان- القاهرة» أمام قرية بنبان التابعة لمركز دراو بأسوان، منذ قليل، وتم نقلهما لمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف العمارة.

كما نقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف أسوان، 17 مصابا فى الحادث لمستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم وغالبية المصابين إصاباتهم تتراوح بين «كسور وجروح وكدمات» متفرقة بالجسم.

وكانت محافظة أسوان شهدت حادثين كبيرتين خلال الأسبوع الماضي لقي خلالهما 24 شخصاً مصرعهم، حيث شهد الطريق الصحراوي الغربي "أسوان – القاهرة" أمام كوبري فارس حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل ما أدى لمصرع 12 شخصاً غالبيتهم من مركز إدفو بأسوان"، كما شهد الطريق الصحراوي بالمدق الجبلي بمنطقة العلاقي جنوب محافظة أسوان حادث تصادم سيارتين ربع نقل تعمل بمجال "الدهابة" ما أدى إلى مصرع 12 شخصاً من مركزي دراو وإدفو بأسوان ومركز إسنا بالأقصر.