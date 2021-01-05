الشبورة تتسبب في إغلاق الطرق المؤدية للقاهرة.. ما عدا اثنين

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021، شبورة كثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية، ما أجبر السلطات الأمنية على إغلاق عدد من الطرق الصحراوية والزراعية، حرصًا على حياة المواطنين ولعدم وقوع حوادث على هذه الطرق، ومنها بعض الطرق التي تؤدي للقاهرة.

وقررت السلطات الأمنية غلق طريق بلبيس الصحراوي أمام حركة السيارات لوجود شبورة.

كما قررت السلطات غلق محور 26 يوليو وطريق السويس وطريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي وطريق العلمين الصحراوي ومحور 30 يونيو وغلق طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي عند محطة تحصيل الرسوم قبلما تقرر فتحه حتي الكيلو 86، وغلق باقي الطريق حتى بورسعيد.

ولم يتبقَ من الطرق المؤدية للقاهرة إلا طريق الإسكندرية الزراعي وطريق شبرا- بنها الحر ولم يتم إغلاقهما حتى الآن.

وشهد عدد من الطرق في الساعات الأولى من صباح اليوم انتشار الشبورة وصلت إلى حالة الضباب، فيما تم إغلاق عدد من الطرق السريعة والمهمة بعد تسبب الشبورة في انعدام الرؤية نهائياً.

وناشد ضباط الإدارة العامة المواطنين لعدم التحرك على الطريق نهائيًا حتى انتهاء الشبورة لعدم وقوع حوادث مرورية.

وأعلنت مصادر أمنية أنه لن يتم فتح الطرق أمام حركة المواطنين إلا بعد انتهاء الشبورة وإمكانية رؤية الطريق بشكل واضح لعدم تكرار الحوادث، وذلك حرصًا على حياة المواطنين، وذلك بعد وقوع عدد من الحوادث ببعض الطرق الصحراوية لعدم تمكن السائقين من رؤية الطريق لانتشار الضباب الكثيف، ما يعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.