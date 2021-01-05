غلق طريق بورسعيد المتجه لدمياط أمام حركة السيارات بسبب الشبورة

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021، شبورة كثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية، ما أجبر السلطات الأمنية على إغلاق عدد من الطرق الصحراوية والزراعية حرصًا على حياة المواطنين ولعدم وقوع حوادث على هذه الطرق.

وقررت السلطات الأمنية غلق طريق بورسعيد المتجة لدمياط أمام حركة السيارات لوجود شبورة مائية كثيفة وضباب وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما تم غلق طريق بلبيس الصحراوي أمام حركة السيارات لوجود شبورة.

وكانت السلطات الأمنية قد قررت عدد كبير من الطرق منها محور 26 يوليو وطريق السويس وطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي وطريق العلمين الصحراوي وطريق أسوان الزراعي من بني سويف والمنيا وأسيوط وطريق الشرقي القديم من بني سويف والمنيا وأسيوط وطريق الكريمات وطريق الشيخ فضل المتجه لرأس غارب وغلق طريق الإسماعيلية- بورسعيد ومحور 30 يونيو وغلق طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي عند محطة تحصيل الرسوم قبلما تقرر فتحه حتي الكيلو 86، وكذالك غلق الطريق القديم والطريق الجديد من كمين عيون موسى حتى كمين أبو صويرة بمحافظة جنوب سيناء وطريق الفيوم وطريق أسيوط

بينما قررت السلطات فتح طريق الإسماعيلية حتى الكيلو 86 بعد تحسن في الرؤية وقررت أيضًا فتح طريق العين السخنة.

وشهد عدد من الطرق في الساعات الأولى من مساء أمس الاثنين انتشار الشبورة وصلت إلى حالة الضباب فيما تم إغلاق عدد من الطرق السريعة والمهمة بعد تسبب الشبورة في انعدام الرؤية نهائياً.

وناشد ضباط الإدارة العامة المواطنين لعدم التحرك على الطريق نهائيًا حتى انتهاء الشبورة لعدم وقوع حوادث مرورية.

وأعلنت مصادر أمنية أنه لن يتم فتح الطرق أمام حركة المواطنين إلا بعد انتهاء الشبورة وإمكانية رؤية الطريق بشكل واضح لعدم تكرار الحوادث، وذلك حرصًا على حياة المواطنين، وذلك بعد وقوع عدد من الحوادث ببعض الطرق الصحراوية لعدم تمكن السائقين من رؤية الطريق لانتشار الضباب الكثيف، مما يعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.