4 أزمات في حياة روبي.. أبرزها اتهامها بالفجور

تصدر اسم الفنانة روبي محركات البحث بعد ظهورها ببرنامج «صاحبة السعادة» مع إسعاد يونس في حفل رأس السنة والتي أذيعت مساء أمس على شاشة قناة «DMC» وغنت روبي بالحلقة وتحدثت عن كثير من الأشياء، ويرصد «الوطن» أبرز المعلومات عن روبي وأبرز أزماتها منذ دخولها عالم التمثيل؛ فبالرغم من النجومية والشهرة الكبيرة إلا أنها لديها العديد من السقطات.

روبي بدأت كمطربة واتهمها العديد بالتحريض على الفسق والفجور في بداية مشوارها الفني بعد ظهورها بملابس جريئة في كليبتها.

أزماتها

- منعت من الغناء بسوريا لاتهامها بالتلوث الأخلاقي.

- صدر قرار ضد روبي وعدد من المطربات عام 2007 ينص على منع غنائها بسوريا، وذلك للحد من التلوث الأخلاقي الذي يسببه الغناء المنتمي إلى العري.

- تزوجت من المخرج سامح عبدالعزيز عام 2014 وأنجبت منه ابنته الوحيدة طيبة ونشبت بينهم العديد من المشاكل التي أدت إلى الطلاق مرتين؛ ورفعت روبي قضية خلع ضده.

- ولم تنتهي أزمات روبي ولكن في عام 2017 قرر أحمد السبكي مقاضاتها بسبب غيابها عن أول يوم تصوير ولكن نقابة المهن التمثيلية تدخلت لحل الأمر.

روبي والفن

- اسمها الحقيقي رانيا حسين وظهرت به في «فيلم ثقافي» عام 2000 مع أحمد رزق وأحمد عيد، وكان ظهورها عبارة عن مشهد واحد إلا أن ذلك المشهد استطاع أن يحقق رواجا كبيرا لها.

- وبعدها عملت مع المخرج العالمي يوسف شاهين في فيلم «سكوت هنصور» عام 2001.

- قامت روبي بأول بطولة لها عام 2004 في فيلم «7 ورقات كوتشينة» مع يوسف الشريف.

- وعلى المستوى الدرامي لم تشارك في كثير من الأعمال إلا إنها استطاعت أن تترك بصمة في الأعمال التي شاركت بها كدورها في سجن النسا ودون ذكر أسماء ورمضان كريم.

- عملت مع كبار الفنانين كنور الشريف ومحمود ياسين ويسرا ومحمود عبدالعزيز ومحمود حميدة.