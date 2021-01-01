روبي عن مشهد إعدامها في «سجن النسا»: قابلت عشماوي الحقيقي واستفدت منه

تصدرت الفنانة روبي محرك البحث «جوجل» بعد استضافتها في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر قناة DMC.

وبعيدا عن موهبة روبي في مجال الغناء، فقد استطاعت إثبات نفسها كممثلة خلال الأعوام الأخيرة، حيث قدمت عددا من الأدوار التي لاقت إعجاب الجمهور والنقاد، أبرزها شخصية «رضا» في مسلسل «سجن النسا» عام 2014، والتي شهدت تحولات عديدة على مدار الأحداث قادتها أخيرا إلى منصة الإعدام.

وتروي روبي لـ«الوطن» كواليس مشهد الإعدام في «سجن النسا»، فقالت عنه: «لا أنكر أنه كان مشهدا صعبا، حيث شعرت وكأنه يتم إعدامي بالفعل، وذلك من فرط اهتمام المخرجة كاملة أبوذكري بأدق التفاصيل، كما ألتقيت بعشماوي الذي استمدت منه معلومات عديدة عن أوضاع المحكوم عليه بالإعدام».

روبي: شعرت وكأنه يتم إعدامي بالفعل.. واستفدت من عشماوي

وأضافت: علمت من عشماوي مشاعر هؤلاء الأشخاص في لحظاتهم الأخيرة، حيث أبلغني أن الكثير منهم يلجأون للاستغفار كثيرا، وآخرين يؤكدون على تعرضهم للظلم البيّن، ولكن المعلومة الغريبة التي علمتها منه أن عدد منهم يُصاب بالعمى قبل تنفيذ الحكم مباشرة.

«سجن النسا» من أحب أعمالي لقلبي

وأعتبرت روبي مسلسل «سجن النسا» من أحب أعمالها لقلبها، لا سيما أنها جسدت شخصية مختلفة عنها تماما، وهو ما تحب تقديمه على مستوى الأدوار في الأعمال الفنية، بحسب قولها.

وشارك في بطولة «سجن النسا» نيللي كريم، درة، أحمد داوود، ريهام حجاج، سلوى خطاب، سلوى عثمان، ضياء الميرغني، نهى العمروسي، سلوى عثمان، حنان يوسف، أيمن قنديل، من تأليف فتحية قنديل وإخراج كاملة أبوذكري.

يذكر أن روبي تستعد لاستئناف تصوير دورها في فيلم «حلم عاليا» خلال الفترة المقبلة، وهو الفيلم الذي كان يحمل اسم «السقوط في حلم سوسن» قبل تغييره، ويشاركها البطولة كل من أحمد فهمي، عمرو عبدالجليل، خالد أنور، مايان السيد وكوكبة من النجوم، من إخراج أحمد الجندي.