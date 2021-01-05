«المياه» تحدد 3 إجراءات قبل قطع الخدمة ورفع العداد.. تعرف عليها

حددت شركات مياه الشرب والصرف الصحي، التابعة للشركة القابضة للمياه، 3 خطوات للمشتركين الذين لم يسددوا قيمة فواتير المياه الشهرية قبل قطع الخدمة ورفع العداد.

الإجراءات المتخذة قبل قطع الخدمة ورفع العداد

* حال عدم سداد قيمة الفاتورة وتجاوز حجم الاستهلاك 500 متر مكعب شهريًا، وعدم سداد 3 فواتير متتالية.

1. إرسال إنذار إلى المستهلك بقطع الخدمة تطبيقًا للائحة التجارية الموحدة للشركة القابضة للمياه.

2. حال عدم استجابة المشترك لسداد قيمة الفاتورة بعد الإنذار يتم قطع خدمة المياه عن العداد.

3. رفع عداد المياه كليًا.

وحال عودة المشترك لدفع الفواتير يتم تركيب العداد وتعود الخدمة مرة أخرى.

تقسيط قيمة الفاتورة

وأوضح المصدر أنّ شركات مياه الشرب التابعة للشركة القابضة، تتيح للمواطنين والجهات المختلفة تقسيط قيمة الفاتورة على أقساط شهرية.

تحصيل الفواتير المتأخرة

وأوضح المصدر أنّ هناك توجيهات عليا بتحصيل الفواتير المتأخرة، إذ لجأت الشركات في البداية لإخطار المشتركين المتأخرين عن دفع الفواتير، ويتم إعطاء الجهات الحكومية المتأخرة بعض الوقت قبل قطع الخدمة، لأنه لا يوجد استثناء لأي منشأة عليها مديونية لشركات المياه.

السداد الإلكتروني

وفعّلت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خدمة الاستعلام والسداد الإلكتروني لفواتير المياه على الموقع الالكتروني للشركة القابضة HTTPS://WWW.HCWW.COM.EG/، لـ11 شركة تابعة وهي: القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، كفرالشيخ، سوهاج، الإسكندرية، البحر الأحمر، مطروح، سيناء، وبني سويف، كمرحلة أولى يتبعها استكمال باقي الشركات في وقت قريب.

تفعيل القنوات الإلكترونية

وتسعى الشركة إلى تفعيل القنوات الإلكترونية التي تتيح للمواطن الحصول على الخدمة بطريقة آمنة وبأيسر السبل التكنولوجية الحديثة.

الاستعلام عن الفواتير

وأطلقت الشركة عددا من القنوات والتطبيقات الإلكترونية لخدمة عملائها، وهي تطبيق المحمول HCWW-125 الذي يتيح للعملاء العديد من الخدمات، وعلى رأسها الاستعلام ودفع الفواتير الخاصة، وتقديم شكواهم ومقترحاتهم ومتابعة ما يتم عليها من إجراءات وغيرها من الخدمات.

تفعيل قنوات التواصل الاجتماعي

تطبيق المحمول «قراءتي» والذي يتيح للعميل إدخال قراءة العداد الخاص به شهريا بنفسه حفاظا على دقة حساب استهلاكه وتفعيل قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة القابضة، وعلى رأسها الصفحة الرسمية على موقع فيس بوك HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/HCWWEG، والتي تعتبر بوابة للتواصل بين الشركة وعملائها.