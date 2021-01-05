«الأعلى للإعلام»: خصم 5 آلاف جنيه من رسوم الترخيص حال رفض الطلب

قال مصدر مسؤول في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ المجلس تلقى خلال الأشهر القليلة الماضية نحو 2000 طلب ترخيص لصحف ومواقع وقنوات، لافتا إلى أنّ لجنة التراخيص تتلقى أوراق المتقدمين لمراجعتها وإبلاغ مقدمي الطلبات بموقفهم سواء بالموافقة أو الرفض أو طلب استيفاء باقي الأوراق.

استطلاع رأي جهاز تنظيم الاتصالات

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّه حال تم رفض الطلب، يسترد مقدمه الرسوم التي دفعها مخصوما منها 5 آلاف جنيه، موضحا أنّه حال تقدم شخص أو شركة للترخيص لموقع إليكتروني، يسدد 50 ألف جنيه رسوم، وحال رفض طلبه يرد له المبلغ الذي دفعه مخصوما منه 5 آلاف جنيه، أي يسترد 45 ألف جنيه.

ووفقا للائحة التراخيص، فالأمانة العامة تحيل طلبات الترخيص إلى لجنة التراخيص المُختصة، وبدورها تبدي لجنة التراخيص رأيها في الطلب بعد فحصه في صورة تقرير، كما تستطلع اللجنة رأي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

موافقة الأجهزة المعنية

وتتولى لجنة التراخيص وفقا للائحة أيضا، عرض تقريرها على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلامي برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، لإصدار قراره النهائي سواء بالموافقة أو الرفض بعد استيفاء موافقة الأجهزة المعنية، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات، يجوز تجديدها بناءً على طلب يُقدم من المُرخَص له إلى المجلس الأعلى قبل 6 أشهر من انتهائه، كما يكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد مراجعة شروط تجديده، وذلك كله طبقا لما نصت عليه لائحة التراخيص.

وأعلن المجلس قبل أيام انتهاء مهلة توفيق أوضاع الكيانات الخاضة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، وطالب جميع الوسائل الخاضعة للقانون بسرعة التقدم بأوراقها لتوفيق أوضاعها مهددا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.