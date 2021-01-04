الأعلى للإعلام يمنح ماسبيرو حق الاستفادة من 110 أفلام في شهرين ونصف

بعد إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس موافقته على استخراج تراخيص عرض لـ17 فيلما سينمائيا سقطت في الملك العام لصالح الهيئة الوطنية للإعلام، يصل بذلك عدد الأفلام التي وافق المجلس على منح الهيئة الوطنية للإعلام حق الاستفادة منها إلى 110 أفلام، وذلك بعدما وافق على طلب الهيئة، قبل نحو شهرين ونصف، على حق الاستفادة من 93 فيلما في قنوات النيل المتخصصة، مالم تكن الأفلام الـ17 التي سقطت في الملك العام ضمن ما طالبت الهيئة بالاستفادة منه سابقا.

الترخيص لعرض 17 فيلما سقطت في الملك العام

وكان المجلس قد أعلن أمس عن موافقته على مذكرة رئيس مكتب حماية الملكية الفكرية بشأن استخراج تراخيص عرض 17 فيلمًا، سقطت في الملك العام لصالح الهيئة الوطنية للإعلام، ووافق المجلس أيضًا على مذكرة رئيس مكتب حماية الملكية الفكرية بشأن الطلب المقدم من الشركة المصرية للقنوات الفضائية (cne) لاستخراج تراخيص بإعادة توزيع قنوات مشفرة لـ88 جهة سبق التعاقد بينها وبين الشركة.

حماية الملكية الفكرية

وينص قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في المادة رقم 69 على أن يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة، وتضمنت المادة عدة بنود، جاء في البند الخامس: ضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.

بينما نصت المادة رقم 70 من القانون على أن يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته بما يحقق أهدافه على الوجه المبين فى هذا القانون، ومنح له عدة اختصاصات من بينها في البند الثالث: وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها.

ويعد قرار الأعلى للإعلام الصادر أمس هو الثاني من نوعه الذي يتم الإعلان عنه في ظل تشكيل المجلس الجديد برئاسة كرم جبر، إذ أعلن المجلس في 14 أكتوبر من العام الماضي موافقته على الطلب المقدم من حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الخاص بإنهاء إجراءات استفادة قنوات النيل المتخصصة، من 93 فيلما، بعد سداد الرسوم المقررة.