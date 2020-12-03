سارع قبل انتهاء المهلة.. تعيينات حكومية برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه

حرصت الدولة المصرية، على إعطاء مساحة مفتوحة أمام بعض الجهات، للإعلان عن وظائف وتعيينات حكومية بها، دون الرجوع إلى قرار مركزي من مجلس الوزراء، بتنفيذ هذه الاجراءات.

يأتي ذلك حرصًا على المصلحة العامة، وسد العجز في هذه الشركات وتلبية احتياجاتها، ما يصب في مصلحة العمل ىالاداري واقتصاد الدولة، لا سيما أن هذه الجهات، لا تخضع لمواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي قصر التعيينات في الحكومة، من خلال إجراء مسابقتين في شهري يناير ويوليو من كل عام ميلادي، وبإعلان رسمي من مجلس الوزراء، ويشرف عليهما الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

التعيينات المتاحة حاليًا أمام الراغبين في العمل الحكومي

"الوطن" تنشر الوظائف المتاحة حاليا، في بعض الجهات الحكومية، التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية ومنها ما يلي:

مصلحة الضرائب

أعلنت مصلحة الضرائب، توفير 1700 فرصة عمل، تتمثل في التعاقد مع مأموري ضرائب في جميع المحافظات، وهي على النحو التالي:

القاهرة: 569 مأمور ضرائب

الجيزة: 165 مأمور ضرائب

المنوفية: 37 مأمور ضرائب

الغربية: 44

الدقهلية: 66

القليوبية: 46

البحيرة: 69

الإسكندرية: 133

الشرقية: 85

شمال سيناء: 16

جنوب سيناء: 10

البحر الأحمر: 44

قنا: 15

سوهاج: 45

المنيا: 51

أسيوط: 37

الأقصر: 28

مرسى مطروح: 11

الوادي الجديد: 9

الإسماعيلية: 36

بني سويف: 11

بورسعيد: 45

دمياط: 37

السويس: 15

كفر الشيخ: 34

أسوان: 28

وأكدت مصلحة الضرائب عبر منشور لها، تم توزيعه في دواوين المحافظات، أن تقديم الأوراق للراغبين في الالتحاق للوظائف، مستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

وأوضحت المصلحة أن إعلان شغل هذه الوظائف، يأتي في إطار حكم المادة (15) من قانون 85 لسنة 2020، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، وتتمثل الوظائف المطلوبة في "مأمور ضرائب فحص، ومأمور ضرائب حصر".

على أن يكون المتقدمون، خريجي الدفعات من 2015 إلى 2019 بتقدير عام جيد.

شركة خدمات البترول

- مكان العمل المتاح حاليًا، في محافظات القاهرة الكبرى، القاهرة والجيزة والقليوبية، والبحر الأحمر والإسكندرية.

- المرتبات تتراوح من 5 إلى 10 آلاف جنيه، حسب نوع الوظيفة والمؤهل، بعقود دائمة ومؤقتة.

- الوظائف المطلوبة تتمثل فيما يلي:

- محاسبين خبرة وحديثي التخرج.

- مهندسين جميع التخصصات.

- مدخلين بيانات "حاسب آلي".

- موظفين "إتش آر"

- شئون قانونية.

- إداريون.

- سكرتارية فنية.

- كيميائيون.

- جيولوجيون.

- موظفو حسابات.

- فنيو نفط.

- حرفيون.

- سائقو حفارات.

- عمال نقل.

- حراسات أمنية.

- عمال موزعون.

- عمال نظافة.

- سائقون درجة أولى وثانية.

- سائق قاطرة مناجم ومحاجر.

- طباخون.

- استيورات.

- عمال بوفيه.

الشروط الواجب توافرها في الراغبين في العمل:

- الإقامة في المحافظات المطلوب فيها الوظائف.

- يتقدم كل في الوظيفة التي تناسب مؤهله.

- أنهى الخدمة العسكرية أو معفى منها.

- لائق طبيا حسب الاختبارات التي تحددها الشركة.