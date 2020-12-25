وظائف حكومية منتظرة مع بداية العام المقبل.. بشائر 2021

يترقب الآلاف من شباب الخريجين بمختلف المؤهلات الدراسية، قدوم العام الجديد2021، والذي بدأ العد التنازلي لاستقباله.

ويأمل هؤلاء الخريجون، في الحصول على وظائف حكومية، وعودة التعيينات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة، بعد توقف دام أكثر من 5 سنوات طويلة، حيث كانت آخر التعيينات في عام 2014، لأوائل الخريجين والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة.

وفي عام 2015 أجريت حركة تعيينات لنحو 5 آلاف من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، بمختلف درجات الإعاقة لديهم.

مصادر: مصالح حكومية تعاني عجزا في الوظائف النوعية والمتخصصة والحرفية

وكشفت مصادر حكومية مسئولة، أن الجهاز الإداري للدولة يضم حوالي 817 جهة ومؤسسة حكومية، خاضعة لقانون 81 لسنة 2016 المعروف بقانون الخدمة المدنية، يعاني الكثير منها من عجز في الوظائف المتنوعة، في الدرجات الدنيا والعليا، وفي المجموعات النوعية والمتخصصة والمكتبية والحرفية وغيرها.

توقف حركة التعيينات الحكومية منذ سنوات وإحالة الآلاف للمعاش سبب العجز

وأرجعت المصادر في تصريحاتها لـ «الوطن»، وجود العجز في هذه الجهات إلى عدة أسباب رئيسية، من بينها توقف حركة التعيينات الحكومية منذ سنوات طويلة باستثناء الحركة المحدودة التي استفاد منها أوائل الخريجين في الجامعات، والحاصلون على درجتي الماجستير والدكتوراة، والمعاقون حيث تم تعيين 5 آلاف معاق، بالإضافة إلى سبب آخر جوهري، وهو خروج أكثر من 400 ألف موظف على المعاش منذ عام 2016 إلى الآن، منهم 250 ألفا في عامي 2019 و2020، مما تسبب في وجود عجز في كثير من المصالح الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة، وخاضعة لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.

وأضافت المصادر أن هناك العديد من الوظائف التي خلت بها درجات وظيفية ومالية بعد إحالة الآلاف إلى المعاش، تنتظر قدوم 2021، حيث يتيح قانون الخدمة المدنية الإعلان عن مسابقتين خلال العام الميلادي، لـ التعيينات في الحكومة، في شهري يناير ويوليو، لسد احتياجات هذه الجهات الحكومية.

وأشارت المصادر أن الحكومة طلبت من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حصر الوظائف والدرجات الشاغرة، تمهيدا لاتخاذ هذه الخطوة، التي ستكون بمثابة بارقة أمل للآلاف من الخريجين الذين ينتظرون قدوم العام المقبل من أجل هذه اللحظة، وفقا لما نصت عليه مواد قانون الخدمة المدنية.