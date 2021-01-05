«القوى العاملة» توفر 50 وظيفة للمصريين راغبي نقل الكفالة بالسعودية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في توفير 50 وظيفة (مندوب مبيعات) عن طريق نقل الكفالة بإحدي شركات خدمات الإنترنت المنزلي بجدة براتب 4 آلاف ريال وتأمين طبي مميز للموظف والعائلة، وبدل وقود 500 ريال، وحوافز ومكافآت تصل إلى 15 ألف ريال، ومزايا أخرى خاصة اجتماعية.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنَّ مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول، مؤكداً أن شغل الـ 50 فرصة عمل سوف يكون ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة علي شركات أخرى.

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبدالرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة قام الملحق العمالي عبدالحليم محمود لبيب بالتفاوض مع شركة خدمات الإنترنت المنزلي الألياف البصرية وتوفير 50 فرصة عمل بالراتب المذكور، فضلًا عن تذاكر سفر للموظف وزوجته، وإجازة سنوية، وسيارة تصرف حسب سياسة الشركة، واستقرار وأمان وظيفي.

وأشار الملحق العمالي بجدة، إلى أنَّه للتوصيل وإرسال السيرة الذاتية على تطبيق واتس آب 0550058424 ـ عنوان الشركة: حي السلامة – شارع الأمير سلطان- مبنى سلامة سنتر الدور الثاني برج B.