«الإندبندنت» تكشف سر حظر الكحول في بريطانيا بعد فرض الإغلاق

قررت بريطانيا حظر تسليم وتوصيل المشروبات الكحولية حتى منتصف فبراير المقبل، بعد أن قامت حكومة بوريس جونسون بفرض إجراءات إغلاق جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، ويشمل القرار الجديد إغلاق المطاعم والحانات وأماكن الترفيه والضيافة، في حين سيسمح للمطاعم ببيع الأطعمة والمشروبات الغازية عبر التسليم أو التوصيل فقط.

وبحسب صحيفة «الإندبندنت»، فإنه من المفهوم أن حظر الكحول مدفوع بمخاوف من أن العملاء الذين يشترون الكحوليات سوف يجتمعون بعد ذلك مع الأصدقاء القريبين من أجل الشراب، وسيتم إغلاق جميع منافذ البيع بالتجزئة غير الأساسية، فضلا عن محلات العناية الشخصية مثل صالونات التجميل النسائية والحلاقة الرجالية.

ومن المتوقع أن يستمر الإغلاق حتى 15 فبراير على الأقل.ومن المقرر ان يتم السماح للمتاجر التي تعتبر ضرورية مثل متاجر المواد الغذائية والصيدليات بالبقاء مفتوحة كما هو الحال في عمليات الإغلاق السابقة، وسيسمح للمتسوقين بشراء الكحول من السوبر ماركت والمتاجر الأخرى، وستكون أماكن العبادة مفتوحة للصلاة الفردية والجماعية، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وتابعت الصحيفة أنه فيما يخص اللقاءات الاجتماعية، فقد تم تقييد ذلك بشكل صارم، وسيتمكن الأشخاص في بريطانيا من الالتقاء في الخارج مع شخص واحد فقط لممارسة الرياضة، كما نقلت عن مصدر حكومي قوله إن الأنشطة مثل المشي أو الجري أو ركوب الدراجات لا تعد ذريعة للجلوس وتناول مشروب مع أشخاص آخرين في الحديقة تحت ستار التمرين، وسيسمح للأطفال الصغار باللعب معا في الخارج، وعلى عكس إغلاق الربيع الماضي ستظل الملاعب مفتوحة، فيما سيتم إغلاق الأماكن الداخلية والخارجية مثل النوادي والصالات الرياضية وملاعب التنس ونوادي الجولف.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن إغلاقا عاما شاملا بما في ذلك إغلاق المدارس والجامعات وتحويلها في الغالب إلى نظام التعليم عن بعد وذلك حتى منتصف الشهر المقبل على الأقل مع إمكانية التمديد.