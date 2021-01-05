ردم الهبوط الأرضي بقرية طيبة غرب الإسكندرية

باشرت إدارة الطرق والمرافق بحي العامرية أول بالإسكندرية، أعمالها اليوم لتطهير وردم موقع الهبوط الأرضي بقرية «طيبة 1»، بمنطقة النهضة.

كانت القرية شهدت هبوطا أرضيا مفاجئ، السبت الماضي، ما تسبب في سقوط سيارة بداخله ومصرع قائدها ويدعى «سعد الربيعي«».

وقال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إنه تبين من الفحص المبدئي أن الهبوط ناتج عن تفاعلات كيمائية ببيارة مياه صرف خاصة بمصنع أجبان.

وأضاف رئيس الحي، أنه جرى إخطار قسم شرطة العامرية أول لإتخاذ الإجراءات القانونية، فضلا عن قطع المرافق ووضع حواجز بموقع الهبوط، لبدء أعمال الإصلاح.

ووجّه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة لوضع أنسب الحلول للبدء في أعمال إصلاح موقع الهبوط الأرضي بقرية طيبة، حفاظا على المنشآت المجاورة وأرواح المواطنين.

وكلف المحافظ لجنة مختصة بوضع أنسب الحلول اللازمة للبدء في أعمال إصلاح الهبوط الأرضي، بما يضمن الحفاظ على المنشآت المجاورة وأرواح المواطنين.

وعلى الفور، تواجد اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، والإدارات المعنية ورجال قسم شرطة العامرية أول والدفاع المدني لاتخاذ اللازم، وتم تشكيل لجنة في الحال للوقوف على حقيقة الأمر، وتبين من الفحص المبدئي أن الهبوط ناتج عن بيارة خاصة بمصنع الجبنة، ونتيجة لتفاعلات المياه الصادرة من المصنع.

ووقتها تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم التأكيد علي الجهات المعنية بقطع المرافق بمنطقة الهبوط، وسرعة الانتهاء من أعمال الاصلاح.