لأول مرة.. «كارفور الإسكندرية» مغلق بالشمع الأحمر بسبب كورونا

ما بين مؤيد ومعارض، استقبل أهالي الإسكندرية، قرار إغلاق «هايبر كارفور» الشهير بمنطقة محرم بك، وسط المدينة، الذي جاء بشكل مفاجئ بقرار من اللواء محمد الشريف، محافظ المدينه الساحلية، وذلك بعد التزاحم الشديد الذي شهده المول.

غلق كارفور أسبوع قرار الغلق

جاء القرار تفعيلا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا، وتنفيذا للتعليمات الصادرة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، فيما يتعلق بتطبيق الغرامات الفورية على المنشآت المخالفة مع الإغلاق لمدة أسبوع.

وشنت حملة مكبرة للتفتيش علي مول «كارفور»، بمدخل الإسكندرية، بقيادة اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، يرافقه اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، حيث تم خلال الحملة المرور والتفتيش علي المحلات بالمول المذكور، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصا علي سلامة وصحة المواطنين مرتادي المول، بالإضافة إلى التفتيش علي الرخص .

غلق 21 محل مخالف في كارفور

وأسفرت الحملة عن غلق عدد ٢١ منشأة مخالفة، عبارة عن هايبر ماركت كارفور، و٢٠ محلا متنوع لبيع المجوهرات، الملابس، الأحذية، أدوات التجميل وغيرها، بالإضافة إلى توقيع الغرامات المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت الحملة علي ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل كل محل، فضلا عن تطبيقها بمدخل المول، ومنع دخول المواطنين دون ارتداء الكمامات الواقية، وتوفير أجهزة لقياس الحرارة ومستلزمات لتطهير ولتعقيم الأيدي بمدخل المنشأة، استخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة، والتطهير بشكل منتظم مع وضع الإرشادات التوعوية، التاكيد علي ضرورة توفير سلات مهملات، والتخلص من النفايات بشكل آمن.

محافظ الإسكندرية: الحملات ضد عدم الالتزام بإجراءات كورونا مستمرة

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أثناء تواجده في العزل المنزلى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، إن هناك تعليمات صارمة لجميع رؤوساء الأحياء بتكثيف الحملات على جميع المحال المخالفة والمطاعم وجميع المنشآت في المدينة الساحلية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة.

وأضاف «الشريف»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن عددا كبيرا من المحال التجارية لا تلتزم بالاجراءات ويتم التعامل معها بكل حسم بالإضافة إلى تزاحم المواطنين دون اتباع اي من الإجراءات الوقائية.

وأكد أن الحملات تشدد علي ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية في التعامل، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى.

تنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية بمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية.

وتناشد محافظة الإسكندرية مواطنيها بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية وإرشادات الوقاية، والإلتزام بارتداء الكمامات، وعدم التزاحم في أماكن التجمعات مثل؛ المواقع والمؤسسات والمصالح الحكومية، وشركات الإتصالات، وجميع الأماكن التي يتواجد بها أي تجمعات.