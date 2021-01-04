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غلق 5 طرق بسبب الشبورة المائية.. منها الإسكندرية الصحراوي

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محمد عزالدين
03:08 ص | الإثنين 04 يناير 2021
طريق السويس

طريق السويس

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الإثنين، عن غلق عدة طرق سريعة أمام الحركة المرورية بسبب الشبورة المائية.

وجرى غلق طريق الإسكندرية الصحراوي، وطريق الإسماعيلية، كما جرى غلق محور 30 يونيو القادم من العين السخنة اتجاه السويس، والقادم من الاسماعلية اتجاه السويس.

كما جرى غلق طريق بورسعيد أمام الحركة المرورية، وأعلى الدائري الإقليمي عند بوابات الخطاطبة، وطريق السويس.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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