عاجل.. «مدبولي»: إحلال السيارات القديمة يتم بـ«عربيات أحدث موديل»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ مبادرة «إحلال السيارات المتقادمة» تتضمن استبدالها بسيارات جديدة تماماً من أحدث الطرازات.

وأضاف «مدبولي»، خلال ترؤوسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء منذ قليل، أنَّ المبادرة تتضمن سيارات جديدة تعمل بطاقة الغاز منخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الاجل.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنَّ المبادرة تتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوي معيشة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

ولفت رئيس الوزراء إلى حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، والاطلاع على خطط وبرامج الحكومة في إطار المُبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي عبر برامج تمويل وتسهيلات للمواطنين.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لوزيرة التجارة والصناعة، وكل الوزراء الذين ساهموا في هذا الحدث، وصندوق «تحيا مصر»، مشيراً إلى أنَّ الهدف من هذا المشروع هو تحفيز المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، لما يحققه ذلك من عوائد مباشرة لصالح المواطنين.