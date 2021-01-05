مدير «دمياط العام»: لدينا 18 سرير عناية مشغول بحالات كورونا

قال الدكتور إسماعيل الحفناوي مدير مستشفى دمياط العام، المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا، إن المستشفى لم يواجه أزمة في المستلزمات الطبية أو أسطوانات الأكسجين، لافتًا إلى أن الحكومة أدارت ملف كورونا بحرفية شديدة وعملت على توفير المستلزمات و تنكات الأكسجين أولًا بأول .

وأضاف الحفناوي أن المجتمع المدني يتطوع دون أي طلب من إدارة المستشفى بالمساهمة في ملئ أسطوانات الأكسجين و توفير الكمامات، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة قوية ويوميا الدولة تعمل جاهدة على توفير الأكسجين: «نشهد يوميا دعم الدولة لنا بالأدوية و المستلزمات الطبية وأسطوانات الأكسجين ولم يحدث أي نقص فيه منذ أزمة كورونا و حتى الآن الحمد لله».

وأضاف ان المستشفى يضم 24 سرير عناية مركزة للكبار 18 منها مشغولة بحالات فيروس كورونا و 6 أسرة للأطفال: «منذ بدء موجة كورونا الثانية استقبلنا 8 أطفال تعافي 6 منهم ولا زال طفلين يتلقيان العلاج حيث نستقبل الأطفال حتى سن 14 عامًا في الرعاية المركزة».

وفي سياق آخر، نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمياط حملة انضباطية برئاسة روضة منير نائب رئيس مجلس المدينة لقطاع جنو، اليوم، للمرور علي الكافيهات والمقاهي والوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد أسفرت عن غلق «مقلة» تسالي يقوم صاحبها بنفخ الأكياس الورقية لوضع اللب وتشميعها بالشمع الأحمر .

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط حملة مكبرة أغلقت عددا من مركز الدروس الخصوصية، وجرى تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.