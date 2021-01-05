عاجل.. الحكومة: لقاح كورونا لمستفيدي «تكافل وكرامة» مجانا

أعلنت الحكومة قبل قليل، عزمها منح لقاحات فيروس كورونا المستجد للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» بالمجان.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قبل قليل، إنّ الدولة ستتكفل بتكاليف اللقاح للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضحت الوزيرة، أنّ الأولوية في الحصول على اللقاحات ستكون للعاملين بالقطاع الصحي، ومرضى الأورام، وأصحاب الأمراض المزمنة.

ولفتت «زايد»، إلى تخصيص 34 مركزاً لتقديم خدمات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا، موضحة أنّها ستعمل طوال أيام الأسبوع، وحتى في الإجازات الرسمية.

وعرضت وزيرة الصحة، على مجلس الوزراء، جهود توفير اللقاحات من الشركات والجهات العالمية المختلفة، وأشارت إلى الاتفاقيتين الموقعة مع «جافي» ودولة الصين، كما تناولت موقف إتاحة اللقاحات من شركات «ساينو فارم» و«فايزر» و«ساينوفاك» و«استرازينيكا».