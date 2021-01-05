الصحة تقدم روشتة علاجية بسيطة للوقاية من كورونا

يشهد المنحني الوبائي لفيروس كورونا المستجد، ارتفاعا في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية للمواطنين، للوقاية من الإصابة بالفيروس والحد من انتشاره، إذ أعادت وزارة الصحة والسكان، نشر منشور توعوي لها، حددت فيه طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وذكرت وزارة الصحة والسكان في منشورها التوعوي، أنّه يجب على الشخص عند السعال والعطس، تغطية الفم والأنف بالكوع أو بمنديل ورقي، والتخلص من المنديل فورا وغسل اليدين.

تجنب الاتصال المباشر بأي شخص يعاني من الحمي أو السعال

ولفتت الوزارة في منشورها، إلى أهمية غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، أو استخدم معقم اليدين الكحولي، كما أشارت إلى أهمية تجنب الاتصال المباشر مع أي شخص يعاني من الحمي والسعال بمسافة متر على الأقل.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنّه حال كان الشخص يعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، فعليه طلب الرعاية مبكرا، كما ينبغي تجنب لمس الأنف والفم والعينين باليدين، إلا بعد غسلها جيدا أو تطهيرها، مشيرة إلى ضرورة تنظيف وتطهير الأشياء والأسطح التي لمسها بشكل متكرر.

جاء ذلك بعد إعلان وزارة الصحة والسكان، خروج 703 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 114601 حالة حتى اليوم.

وتواصل الوزارة رفع استعدادتها بجميع مستشفياتها على مستوى المحافظات، ومتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة بشأن الفيروس، لاتخاذ الإجراءات الازمة كافة للوقاية منه، وضد أيى فيروسات معدية، كما خصصت الوزارة عددا من الوسائل على منصات التواصل الاجتماعي، لإطلاع المواطنين على مستجدات الفيروس أولا بأول، بينها الخط الساخن «105»، و«15335»، ورقم واتس آب 01553105105، إضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.