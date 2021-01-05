الأعلى للإعلام يوافق على 33 طلب ترخيص مواقع وصحف وأفلام ويرفض 3 قنوات

بعد إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مؤخرا، عدد الطلبات التي وافق عليها للترخيص لوسائل الإعلام، أصبح إجمالي ما تمت الموافقة عليه في المجلس الحالي برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، 33 طلب ترخيص بواقع 7 مواقع إلكترونية، و8 طلبات لصحف، والترخيص لعرض 17 فيلما سقطت في الملك العام لصالح الهيئة الوطنية للإعلام، إضافة إلى الموافقة على طلب ترخيص قناة ورفض طلبات لـ3 قنوات أخرى.

التراخيص تشمل 7 مواقع و8 طلبات لصحف وقناة و17 فيلم

وبشأن المواقع السبعة التي جرت الموافقة على ترخيصها، فهي «البوابة الرقمية» وموقع مجلة مصر المحروسة الإلكترونية التابعين للهيئة العامة لقصور الثقافة، و«تركيا الآن» و«دجروسو» التابعين لشركة المدار للإعلام الرقمي، و«الكلمة» التابع للشركة العالمية للصحافة والنشر، و«باور نيوز» التابع لشركة العادل، و«الموقع» التابع لشركة الموقع للخدمات الإلكترونية والعلاقات العامة.

ووافق المجلس على 8 طلبات متنوعة لصحف ورقية، بينها 3 طلبات لتحويل إصدراين، وهما طلب مجلة «الكتاب الذهبي» التابعة لمؤسسة روز اليوسف للتحويل من شهري إلى ربع سنوي ومن مجلة إلى كتاب، وكذلك طلب جريدة «الكلمة» للتحويل من شهري مؤقتًا إلى نصف شهري مؤقتًا، كما وافق المجلس على طلب جريدة الخميس لمد إيقافها لـ6 أشهر أخرى، على أن تكون للمرة الأخيرة.

وشملت موافقات المجلس، الموافقة على دوريات «آفاق استراتيجية وآفاق اقتصادية» التابعتين لمجلس الوزراء، و«قبطيات سكندرية» التابعة لمكتبة الإسكندرية، و«مجلة كلية البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة» التابعة لكلية البنات بالمنيا جامعة الأزهر، كما وافق المجلس على توصية لجنة اخطارات الصحف بخفض المبلغ التأميني لترخيص المؤسسات الصحفية إلى 540 ألف جنيه.

الموافقة على إعادة توزيع قنوات مشفرة لـ88 جهة

وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الموافقة على استخراج تراخيص عرض لـ17 فيلما سينمائيا سقطت في الملك العام لصالح الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بناء على مذكرة رئيس مكتب حماية الملكية الفكرية بشأن استخراج تراخيص عرض 17 فيلمًا، وكان المجلس وافق في وقت سابق على طلب حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالاستفادة من 93 فيلما بعد سداد الرسوم المقررة.

وبخصوص القنوات أقر المجلس موافقته توصية لجنة تراخيص القنوات بالموافقة على طلب ترخيص قناة واحدة، وعدم الموافقة على 3 طلبات لاستيفاء البيانات والأوراق المطلوبة، كما وافق المجلس على مذكرة رئيس مكتب حماية الملكية الفكرية بشأن الطلب المقدم من الشركة المصرية للقنوات الفضائية (cne) لاستخراج تراخيص بإعادة توزيع قنوات مشفرة لـ88 جهة سبق التعاقد بينها وبين الشركة.