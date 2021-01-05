منتصر عن تكفير مايكل أنجلو في السودان: مزاج سلفي وهابي مخاصم للحياة

علق الدكتور خالد منتصر، على الأزمة المثارة في السودان، بسبب لوحة فنية للفنان الإيطالي مايكل أنجلو، بعد إدراج صورة من لوحة «خلق آدم» لمايكل أنجلو في منهج التاريخ للصف السادس الابتدائي بالدولة الشقيقة، كنموذج من فنون عصر النهضة في أوروبا، إذ دعت بعض التيارات الأصولية لإقالة مسؤول المناهج التعليمية بالسودان، على خلفية تدريس اللوحة في مادة التاريخ للصف السادس الابتدائي.

وعلق الدكتور خالد منتصر على الأزمة قائلا: «العلمانية قبل الديمقراطية، العلمانية شرط أساسي لنجاح الديمقراطية، السودان فيها معركة، هل هي حول التنمية الاقتصادية والنهضة العلمية؟ لا، المعركة حول عصر النهضة الفنية في أوروبا، تكفير مايكل أنجلو، تحريم تدريس أعظم عصور الفن في التاريخ لأن المشايخ في السودان والهيئات الإسلامية هناك تحرم تدريسه!!!، هجوم رهيب على إدراج صورة خلق آدم التي رسمها أنجلو على سقف كنيسة في منهج التاريخ، برغم انتخابات السودان الديمقراطية ودستورها الراقي وضربها لتنظيم الكيزان الإخوان، إلا أنّ المزاج السلفي الوهابي المخاصم للحياة وللحضارة وللتقدم ما زال مسيطرا هناك».

وتابع منتصر عبر حسابه على فيس بوك: «والخوف كل الخوف من أن يعود الإخوان والسلفيون من تلك الثغرات ليسيطروا على الشارع هناك، نحن والسودان ومعظم الدول العربية ما زلنا نعاني من فصام السقف التكنولوجي والعلمي الذي هو بمثابة قشرة هشة على سطح حياتنا والأرضية السلفية الماضوية المتحنطة المتكلسة التي تتغول وتتوغل وتمثل معظم مساحة خريطتنا العقلية، هذا الصراع حسمه هو الحل وإجابته هي مفتاح الخلاص».

كما انتقد علماء دين سودانيون، الوزارة لإدراج لوحة مايكل أنجلو، في مقرر دراسي لطلاب الابتدائية، كما أعلن محمد الأمين التوم وزير التربية والتعليم السوداني، رفضه إقالة عمر القراي مدير المناهج بالوزارة، على خلفية الجدل الدائر حول اللوحة على منصات التواصل، بعد إفتاء مجمع الفقه الإسلامي بالسودان بحرمة تدريس لوحة أنجلو باعتبارها إساءة للذات الإلهية.