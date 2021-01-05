عاجل.. الصحة تكشف عن آلية جهاز الأكسجين بالدم: يشبه «قياس السكر»

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، عن آلية عمل أجهزة قياس الأكسجين في الجسم، والتي تعتزم الوزارة توزيعها على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة المصابين بفيروس كورونا المستجد الخاضعين للعزل المنزلي، نظرا لأن «حالتهم بسيطة».

كانت الوزيرة، أعلنت مساء أمس، إطلاق مبادرة صحية رئاسية جديدة لمتابعة مرضى العزل المنزلي سواء المشخصين من وزارة الصحة والسكان أو غيرها، وتوزيع أجهزة على المرضى الذين تخشي الوزارة من إمكانية تدهور حالتهم. وتشبه آلية عمل «الجهاز»، جهاز قياس السكر في الدم.

وقالت «زايد»، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء منذ قليل، إنّ الجهاز سيقيس الأكسجين بالدم عبر «أصبع اليد»، لافتة إلى أنّه سيوزع على حالات العزل المنزلي المُسجلة بقاعدة بيانات وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت وزيرة الصحة، أنّ الهدف من توزيع الجهاز هو متابعة الأعراض وقراءة نسبة الأكسجين بشكل دوري للتأكد من استقرار الحالات وعدم حدوث مضاعفات.

وتابعت: «سيتم التوجيه بتحويل الحالات التي تعاني من نقص مستوى الأكسجين بالدم لأقرب مستشفى للتقييم والمتابعة، وفي الوقت ذاته ستتم المتابعة بشكل دوري للحالات عبر المكالمات التليفونية، لافتة إلى أنّه يمكن استخدام تطبيق صحة مصر على الهواتف المحمولة لتسجيل البيانات.

وقالت الوزيرة: «تهدف المنظومة لتحسين متابعة حالات العزل المنزلي بشكل دقيق، والتوجيه المبكر للحالات التي قد تعاني من أي تدهور وذلك لسرعة تلقي الرعاية الطبية.

وأوضحت أنّه حتى الآن جرى صرف 61.50 ألف حقيبة للمخالطين من الأطفال، و187.768 ألف للمخالطين من الكبار، فيما سجل عدد الحقائب الوقائية المنصرفة للمصابين 76039 حقيبة أدوية.