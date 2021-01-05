عاجل.. الحكومة: «أسعار تشجيعية» للطيران والفنادق لتنشيط السياحة

أعلن مجلس الوزراء، عزم الحكومة إطلاق مبادرة تحمل عنوان «شتي في مصر» لتحفيز السياحة الداخلية، على أن تتضمن تلك أسعار تشجيعية للفنادق، وتخفيضات في أسعار الطيران الداخلي.

وذكر المجلس، في بيان صادر عنه قبل قليل على هامش الاجتماع الـ125 لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم: «أُحيط مجلس الوزراء بالمبادرة الخاصة بتخفيض أسعار الطيران الداخلي، والتي تحمل عنوان (شِّتي في مصر)، وذلك تحفيزا للسياحة الداخلية، على أن يبدأ تنفيذها من يوم الجمعة الموافق 15/1/2021، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 28/2/2021».

وأضاف: «وتمت الإشارة إلى أنّ تلك المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم قطاع السياحة، وبحث سبل التعاون التي من شأنها تنشيط السياحة الداخلية لمختلف المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية».

وأشار إلى عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية التي ضمت وزيري السياحة والآثار والطيران، إضافة إلى ممثلي اتحاد الغرف السياحية، وغرف المنشآت الفندقية، وجرى الاتفاق على أن تحدد الشركة الوطنية مصر للطيران، سعر مخفض لبيع تذاكر الطيران للمقاصد السياحية.

ولفت إلى أنّه جرى الاتفاق على أن تطرح الفنادق الموجودة بتلك المقاصد أسعار تشجيعية، بما يسهم في تشجيع حركة السفر.