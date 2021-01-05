السياحة: الفنادق ملتزمة بعدم إقامة حفلات زفاف بالقاعات المغلقة

كشفت مصادر بوزارة السياحة والآثار، عن أن الحملات التفتيشية للوزارة على كافة المنشآت السياحية والفندقية خلال الفترة الماضية، لم تسفر عن ضبط أي منشأة تقيم حفلات زفاف داخل القاعات المغلقة، وأوضحت المصادر أن كافة الفنادق ملتزمة بقرارات الدولة الخاصة بقصر إقامة تلك المناسبات بالقاعات المكشوفة مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن الحملات التفتيشية المفاجئة مستمرة، ومن تثبت مخالفته لاشتراطات التشغيل يجري توقيع عقوبات عليه تصل حتى إغلاق المنشأة، موضحة أن غالبية المنشآت حريصة على تطبيق كافة تلك الإجراءات التي تهدف لحماية النزلاء والعاملين في آن واحد.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة هدفت منذ قرار إعادة استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر، يوليو الماضي، إلى هدفين، الأول هو بناء صورة ذهنية جيدة لدى السائح عن مصر والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا ومدى نجاحها في تطبيقها، والثاني هو طمأنة السياح بأن المقصد السياحي المصري آمن صحيا، موضحة أن الوزارة نجحت في ذلك بشهادة كافة المنظمات السياحية الدولية، كما نجحت أيضا في خلق حالة من الرغبة والتشويق لدى السائح لزيارة مصر.

الفنادق جاهزة لاستقبال السياح في أعياد الميلاد

وقال علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن الحركة السياحية الوافدة للغردقة ومرسى علم زادت بنحو 10% خلال إجازات الكريسماس ورأس السنة وأعياد الميلاد، بالمقارنة بشهر نوفمبر وبدايات شهر ديسمبر الماضيين، موضحا أن هناك العديد من الدول الأوروبية كأوكرانيا جاءت منها بعض الرحلات السياحية لقضاء تلك الإجازات بمصر.

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية «مستثمرو السياحة بجنوب سيناء»، إن نسب حجوزات الفنادق بشرم الشيخ خلال أعياد الميلاد التي ستوافق بعد غد الخميس، تخطت الـ20%، موضحا أن هناك مجموعات قليلة من المصريين متواجدة حاليا بفنادق المدينة لقضاء تلك المناسبة هناك، مشيرا إلى أن كافة فنادق شرم الشيخ مستعدة لاستقبال السياح الوافدين لقضاء أعياد الميلاد.