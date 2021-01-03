مستثمرو السياحة: تبكير موعد مبادرة «شتي في مصر» لتبدأ خلال أسبوعين

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إنه من المتوقع أن يتم تبكير موعد مبادرة «شتي في مصر» المخصصة لتنشيط السياحة الداخلية لتبدأ خلال أسبوعين بدلا من أول فبراير المقبل، وذلك بعد قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي وإلغاء حضور الطلاب للجامعات والمدارس حاليا، وبدء إجازات نصف العام منتصف الشهر الحالي.

وأضاف لـ«الوطن» أن كل المنشآت الفندقية المشاركة بالمبادرة ستتبع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتشغيل مع مراعاة التباعد الاجتماعي، وعدم استقبال نزلاء أكثر من 50% من السعة الاستيعابية القصوى للمنشآة الفندقية، لافتا إلى أن المدن السياحية المصرية «آمنة صحيا» ولم تشهد أي منها إصابة أي من السياح أو العاملين بالسياحة بفيروس كورونا منذ إعادة استئناف استقبال الزوار يونيو الماضي.

وأشار عبداللطيف إلى أن تلك المبادرة «مدعمة» حيث أن وزارة الطيران المدني تدعم أسعار رحلات الطيران بها، لافتا إلى أن أسعار تذاكر الطيران من القاهرة إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم ذهابا وعودة تتراوح ما بين 1500 إلى 2000 جنيه، كما أن الفنادق تقدم أسعارا مخفضة للغرفة الفندقية تتراوح ما بين 600 إلى 1600 جنيه في الليلة.

عبداللطيف: المدن السياحية المصرية «آمنة صحيا» وملتزمة بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية

وأوضح عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو إنعاش الحركة السياحية بالمدن المصرية ومساعدة الفنادق على العمل، خاصة مع انخفاض الحركة السياحية الوافدة لمصر حاليا، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين المصريين لزيارة كل المدن السياحية المصرية.

وأوضح عبداللطيف أن غرفة المنشآت الفندقية أطلقت حملة لتعريف المواطنين بالمبادرة ولحثهم على المشاركة بها، مشيرا إلى أن شركات السياحة ستنظم رحلات للمصريين ضمن المبادرة بعد إطلاقها رسميا.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قد أكد أن مبادرة «شتي في مصر» التي أطلقتها وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية تأتي ضمن خطة تنشيط السياحة الداخلية وإتاحة الفرصة امام المصريين لزيارة كل المقاصد السياحية المصرية، لافتا إلى أن وزارة الطيران ستقوم خلال الفترة المقبلة بتخفيض كل أسعار تذاكر الطيران للمدن السياحية المصرية طوال العام بحيث لا تتعدى الـ2000 جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لتنشيط حركة السياحة الداخلية.